Σαμποτάζ στην Κριμαία: Eπίσημη παραδοχή του Κιέβου; - «Η γέφυρα ήταν η αρχή» (Αποκαλυπτικό βίντεο)

Οι εκρήξεις και η φωτιά στην γέφυρα της Κριμαίας «μύριζαν» εξαρχής Ουκρανία. Δύο ώρες μετά το συμβάν, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, φαίνεται να παραδέχεται πως το Κίεβο βρίσκεται πίσω από την έκρηξη.

«Η γέφυρα της Κριμαίας ήταν η αρχή. Ο,τιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, ο,τιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, οποιαδήποτε κατοχή της Ρωσίας πρέπει να εξαλειφθεί», ανέφερε στο twitter.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP