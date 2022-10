Ουκρανία: Καταιγισμός... τρολιάς για την έκρηξη στην Κριμαία - «Χρόνια πολλά, κύριε Πούτιν» - «Τέλος στα εισιτήρια για τρένα και λεωφορεία»

Η έκρηξη που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου στην Κριμαία, πέραν της σοβαρής φύσης του, έχει δώσει... χώρο για άπειρα memes και χιουμοριστικές αναρτήσεις. Ας εστιάσουμε στα πρώτα που «αλιεύσαμε».

Ο Ολεξέι Ντανίλοφ, Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, δημοσίευσε ένα βίντεο της φλεγόμενης γέφυρας της Κριμαίας, υπαινισσόμενος ότι πρόκειται για κεράκια με βίντεο της Μέριλιν Μονρόε να τραγουδά «Χρόνια Πολλά, κύριε Πρόεδρε», αναφορά για τα 70 χρόνια ζωής που έκλεισε χθες ο Πούτιν.

Σε μια άλλη... επίσημη τοποθέτηση, ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γεραστσένκο, έχει αναρτήσει την… Κραυγή του Πούτιν, δηλαδή μια σατιρική παραλλαγή του πίνακα που δημιούργησε ο Έντβαρτ Μουνκ το 1893. Στο φόντο του, φυσικά, η περιβόητη γέφυρα.

All trains and buses from Russia to Crimea were canceled, tickets aren't available for sale.



Southern group of Russian troops has temporarily lost its railway supply - it's technically there but runs along the entire mainland front line. pic.twitter.com/UpKBTrpnRC