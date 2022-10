Έκρηξη στην Κριμαία: Τρεις νεκροί ο απολογισμός - Οι Ρώσοι έλεγξαν το όχημα χωρίς να αντιληφθούν κάτι

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας στο Στενό του Κερτς, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Βίντεο που φέρεται να δείχνει το φορτηγό βόμβα που εξερράγη στη γέφυρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Κάποια άτομα εξετάζουν την καρότσα του φορτηγού, ενώ στο σημείο υπάρχουν ένστολοι.

Footage of the truck that supposedly blew up on the Crimean bridge pic.twitter.com/x2sLw1khQ8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

Οι εκρήξεις και η φωτιά στην γέφυρα της Κριμαίας «μύριζαν» εξαρχής Ουκρανία. Δύο ώρες μετά το συμβάν, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, φαίνεται να παραδέχεται πως το Κίεβο βρίσκεται πίσω από την έκρηξη.

«Η γέφυρα της Κριμαίας ήταν η αρχή. Ο,τιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, ο,τιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, οποιαδήποτε κατοχή της Ρωσίας πρέπει να εξαλειφθεί», ανέφερε στο twitter.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τον πρωθυπουργό της χώρας, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τους επικεφαλής του υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης και του υπουργείου Μεταφορών, καθώς και από τον επικεφαλής της αστυνομίας, είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι οι επικεφαλής του υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και του υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετέβησαν στον τόπο του συμβάντος.

The fire is mostly out. Here’s what is left of the bridge. pic.twitter.com/84oP4SOOtq — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) October 8, 2022

Η ζημιά στη σιδηροδρομική γραμμή ειδικότερα αφήνει τις ρωσικές δυνάμεις στο νότο με μία μόνο σιδηροδρομική γραμμή ανεφοδιασμού – μεταξύ Κρασνοντάρ και Μελιτόπολης – και η οποία βρίσκεται πλέον εντός του βεληνεκούς των επιθέσεων της Ουκρανίας.