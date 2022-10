Έκρηξη στη Κριμαία: Μεγάλο πλήγμα για τον Πούτιν - Γιατί «πλήγωσε» το ηθικό της Ρωσίας

Η γέφυρα της Κριμαίας, ήταν το «καμάρι» των ρώσων στην κατεχόμενη χερσόνησο, ένα έργο που ρωσικά ΜΜΕ είχαν χαρακτηρίσει «κατασκευή του αιώνα»

Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν εγκαινίασε προσωπικά τη γέφυρα της Κριμαίας το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου, διατρέχοντάς την με ένα φορτηγό, κόμπαζε για τη σημασία της: «Σε διάφορες ιστορικές εποχές, ακόμη και επί τσάρων, οι άνθρωποι ονειρεύονται την κατασκευή αυτής της γέφυρας. Επανήλθαν στην ιδέα αυτή τις δεκαετίες του 1930, του 1940 και του 1950, και επιτέλους, χάρη στη δουλειά και το ταλέντο σας έγινε το θαύμα», είχε πει τότε.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη Γέφυρα της Κριμαίας από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο και μάλιστα είχαν απειλήσει με αντίποινα, αν οι Ουκρανοί αποτολμούσαν, όπως είχαν πει, κάποιο χτύπημα.

By the way, it is not so easy to enter the Crimean bridge



At the entrances there are stationary ST-6035 inspection radio-technical complexes of the Directorate of Departmental Security of the Russian Ministry of Transport. They are also check cars for explosives. pic.twitter.com/JSRENlHXaM — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

Αλλά παρά τα μέτρα που έπαιρναν οι Ρώσοι, η γέφυρα της Κριμαίας συγκλονίστηκε το πρωί από μια έκρηξη, που η Μόσχα απέδωσε σε ανατίναξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού, που είχαν μάλιστα ελέγξει πριν τη διέλευση της γέφυρας!

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.



They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει κομμάτι του οδικού τμήματός της γέφυρας στη θάλασσα και να τυλιχθούν στις φλόγες βαγόνια καυσίμων ενός τρένου που περνούσε εκείνη την ώρα από το σιδηροδρομικό τμήμα της.