Ρωσία: Νέος διοικητής στις στρατιωτικές δυνάμεις στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν αναλαμβάνει τη διοίκηση όλων των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας που έχουν εμπλακεί στην Ουκρανία, ανέφερε σε σημερινή (8.10.2022) ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η τοποθέτηση του στρατηγού από τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο πεδίο μάχης της Ουκρανίας ακολουθεί την απομάκρυνση, όπως αναφέρθηκε στις αρχές της εβδομάδας, των δύο διοικητών από τις συνολικά πέντε στρατιωτικές διοικήσεις της Ρωσίας.

Ο Σεργκέι Βλαντιμίροβιτς Σουροβίκιν έχει δώσει τα… διαπιστευτήριά του, αφού πρόκειται για έναν ισχυρό άνδρα του ρωσικού στρατού. Στην 35ετη καριέρα του στον ρωσικό στρατό έχει τιμηθεί με το παράσημο του «Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας» (άτυπος τίτλος: Ήρωας της Ρωσίας) και έχει διοικήσει τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, όταν η Μόσχα ενεπλάκη στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Υπό τη διοίκηση του Σουροβίκιν, η κυβέρνηση τoυ Άσαντ κατάφερε μια σημαντική καμπή στον αγώνα κατά των αντιπάλων του στον εμφύλιο πόλεμο, ανακτώντας πάνω από το 50% τον έλεγχο της Συρίας μέχρι τα τέλη του 2017 μετά από μια σειρά επιτυχημένων στρατιωτικών εκστρατειών. Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, ήταν ο Σουροβίκιν που κατάφερε να ανατρέψει το ρεύμα του πολέμου στη Συρία.

