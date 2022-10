Ιράν: Οι αστυνομικές αρχές πυροβολούν κατά διαδηλωτών σε κουρδικές πόλεις

Ιρανική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζει ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών σε δύο κουρδικές πόλεις στα βορειοδυτικά. «Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν πυροβολούν τους διαδηλωτές στο Σαναντάι και στο Σακέζ, γενέτειρα της αδικοχαμένης Μάχσα Αμινί», υπογραμμίζει η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, περιγράφοντας και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής των διαδηλώσεων χρησιμοποιούν επίσης, δακρυγόνα.

Ο λογαριασμός Tavsir1500 στο Twitter που παρουσιάζει τις εξελίξεις στο Ιράν ανέφερε πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών στις δύο κουρδικές πόλεις, που βρίσκονται στα βορειοδυτικά της χώρας.

Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες έχουν συλληφθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατά των διαδηλώσεων που ξέσπασαν τον προηγούμενο μήνα μετά από το θάνατο της Μάχσα Αμινί, μιας νεαρής γυναίκας από το Σακίζ που είχε συλληφθεί για “απρεπή ενδυμασία”.

Security forces fleeing the scene of protests in the city of #Sanandaj, #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/eH4sVgxMO0