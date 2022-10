Κριμαία: Ισχυρό «χαστούκι» το πλήγμα στην γέφυρα για την Μόσχα - Νέα βίντεο από το σαμποτάζ

Ισχυρό χτύπημα στο γόητρο του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν η έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας. Αναλυτές συγκρίνουν το πρωτοφανές χτύπημα με τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, του «Moskva», πριν μερικούς μήνες, στη μαύρη θάλασσα, μετά από ουκρανικό πυραυλικό χτύπημα.



Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η μεγάλη φωτιά στη γέφυρα της Κριμαίας προήλθε από την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος, ενός φορτηγού συγκεκριμένα, που προκάλεσε μετέπειτα φωτιά σε επτά βαγόνια τρένου.

«Στις 06:07 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Μετά την άμεση ανάληψη ευθύνης της «επίθεσης» από το Κίεβο, η Μόσχα ετοιμάζεται να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ερωτήματα για την έκρηξη στη γέφυρα στην Κριμαία προκαλεί βίντεο που δείχνει το φορτηγό όπου υπήρχαν εκρηκτικά, να δέχεται έλεγχο των αρχών ασφαλείας. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις νεκρούς από την έκρηξη. Σύμφωνα με το βίντεο, οι υπεύθυνοι έκαναν έλεγχο στην καρότσα, ωστόσο δεν είδαν κάτι ύποπτο. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως προκύπτει από άλλο βίντεο που δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, το φορτηγό ανατινάχθηκε ενώ βρίσκονταν εν κινήσει. Την ίδια ώρα, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης εξηγούν ότι η είσοδος στη γέφυρα της Κριμαίας δεν είναι εύκολη. Στις εισόδους έχουν εγκατασταθεί συστήματα ελέγχου ST-6035 από την αρμόδια διεύθυνση ασφαλείας του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών, ενώ υπάρχουν συστήματα ελέγχου για εκρηκτικά.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.



They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ