Μόσχα: Συλλαμβάνονται στρατιωτικοί από την Εθνική Φρουρά Dzerzhinsky

Ανεξέλεγκτη φαίνεται οτι είναι η κατάσταση στην Μόσχα. Η έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας έχει και παράπλευρες απώλειες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα, μονάδες πιστές στον Βλαντιμίρ Πούτιν, συλλαμβάνουν στρατιωτικούς στη Μόσχα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες λίγες ώρες μετά την καταστροφική έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, μονάδες της «εκλεκτής» επιχειρησιακής μεραρχίας Dzerzhinsky, που αποτελεί την Εθνική Φρουρά της Ρωσίας και τελεί υπό τον απευθείας έλεγχο του προέδρου της Ρωσίας, συλλαμβάνει στρατιωτικούς που θεωρούνται υπεύθυνοι για τις ήττες των τελευταίων μηνών στην Ουκρανία.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας αλλά και ουκρανικά ΜΜΕ, μεταδίδουν πως μία σειρά «μέτρων» που στρέφονται κατά του στρατού έχει ξεκινήσει στη ρωσική πρωτεύουσα, όπου η κυκλοφορία στο κέντρο έχει αποκλειστεί.

⚡️Arrests of military personnel have begun in Moscow, – the Main Intelligence Directorate of the Defense Ministry of Ukraine reports.



A complex of measures against the military began in the Russian capital. Traffic in the center is blocked. pic.twitter.com/fVSiturwBE