Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκληρές μάχες στην περιοχή της στρατηγικής σημασίας πόλης Μπαχμούτ - Δεκάδες άμαχοι νεκροί στη Ζαπορίζια

Ουκρανικές δυνάμεις εμπλέκονται σε πολύ σκληρές μάχες στην περιοχή της στρατηγικής σημασίας πόλης Μπαχμούτ (ανατολικά), που προσπαθεί να καταλάβει ο ρωσικός στρατός, δήλωσε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του που μεταφορτώθηκε από τις υπηρεσίες του αργά το βράδυ στην πλατφόρμα Telegram ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αν και οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν εδάφη με έκταση χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα στις πρόσφατες αντεπιθέσεις τους στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας όπου εισέβαλε η Ρωσία την 24η Φεβρουαρίου, ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως η προέλασή τους πιθανόν θα επιβραδυνθεί όταν συναντήσουν πιο αποφασιστική αντίσταση.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποπειραθεί επανειλημμένα να κυριεύσουν την Μπαχμούτ, πόλη πάνω στον οδικό άξονα που συνδέει τη Σλοβιάνσκ με την Κραματόρσκ, στη βιομηχανική περιοχή Ντονμπάς, που η Μόσχα δεν έχει μπορέσει ακόμη να καταλάβει πλήρως όπως επιδιώκει.

«Κρατάμε τις θέσεις μας στο Ντονμπάς, ειδικά στην κατεύθυνση της Μπαχμούτ, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα, (δίνονται) πολύ σκληρές μάχες», είπε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, επανέλαβε το αίτημά του δυτικές χώρες να στείλουν στο Κίεβο μεγαλύτερες ποσότητες αντιαεροπορικών συστημάτων.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον ουκρανικών θέσεων και πόλεων. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί επίσης UAVs-καμικάζι ιρανικής κατασκευής.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 49 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, εξαιτίας βομβαρδισμού στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκε μερικώς κτίριο εννέα ορόφων, άλλα πέντε κτίρια διαμερισμάτων ισοπεδώθηκαν και πολλά ακόμα υπέστησαν ζημιές σε 12 ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, δήλωσε ο Ολεξάντρ Σταρούχ, κυβερνήτης στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

«Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα», τόνισε ο Σταρούχ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram. «Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Οκτώ άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί».

Νωρίτερα, ο τοπικός αξιωματούχος Ανατόλι Κούρτεφ ανέφερε μέσω Telegram ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό όταν πύραυλοι έπληξαν πολυώροφη πολυκατοικία και άλλα κτίρια.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown.



just civilians who were sleeping peacefully in their homes. Who will never wake up again..

#ukraine #Zaporizhzhia #ZaporizhiaisUkraine #Zaporizhzhya #zp pic.twitter.com/5RuMaK1ubJ