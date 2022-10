Ρωσία: Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλεί ο Πούτιν - «Εκδίκηση» ζητούν ντόπιοι προπαγανδιστές

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή την φονικής έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας, με τρεις νεκρούς και μεγάλες ζημιές στην υποδομή - και ενώ κορυφαίοι προπαγανδιστές του ζητούν «εκδίκηση», αποφάσισε να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι «ο πρόεδρος θα έχει αύριο συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Ο Πούτιν συναντά συχνά τα μέλη του Συμβουλίου. Ωστόσο η αυριανή συνεδρίαση έχει ενδιαφέρον, καθώς θα γίνει δύο ημέρες μετά την έκρηξη στη γέφυρα στο στενό του Κερτς.

Στην FSB ο έλεγχος της γέφυρας

Νωρίτερα, ο Πούτιν ανέθεσε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της χώρας την επίβλεψη της γέφυρας.

Η υποδομή έχει κομβική σημασία. Αφενός αποτελεί σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσία και αφετέρου αποτελεί τον δίαυλο ανεφοδιασμού των στρατευμάτων που βρίσκονται στη νότια Ουκρανία.

Η Βρετανία εκτιμά ότι η επίθεση «θα αγγίξει τον Πούτιν»

Σε ανάλυσή του την Κυριακή, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι δύο από τις τέσσερις λωρίδες του οδοστρώματος της γέφυρας στην Κριμαία κατέρρευσαν σε πολλά σημεία, σε μήκος 250 μέτρων. Σύμφωνα με την ανάλυση, η έκρηξη είχε σημαντικό αντίκτυπο που θα «αγγίξει» τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, «η έκταση της ζημιάς στη σιδηροδρομική διάβαση της γέφυρας δεν είναι ξεκάθαρη». Όμως, «οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη χωρητικότητά της θα έχει πολύ πιθανόν σημαντικό αντίκτυπο στην ήδη δύσκολη ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει τις δυνάμεις της στη νότια Ουκρανία».

«Η σιδηροδρομική διάβαση έπαιξε βασικό ρόλο στη μετακίνηση βαρέων στρατιωτικών οχημάτων στο νότιο μέτωπο (της Ουκρανίας) κατά τη διάρκεια της εισβολής» αναφέρει ο αναλυτής.

Η έκρηξη μυστήριο

Ήταν πρωί του Σαββάτου (08.10.2022), όταν ένα φορτηγό εξερράγη στη γέφυρα της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν δύο τμήματα του οδικού άξονα προς τα ανατολικά.

Εκδίκηση ζητούν Ρώσοι συνεργάτες του Πούτιν

Παρά το ότι η Ρωσία δεν έχει κατηγορήσει άμεσα την Ουκρανία, στο εσωτερικό εκφράζεται κύμα οργής, με πολλούς κυβερνήτες αλλά και προπαγανδιστές του Πούτιν να ζητούν αντίποινα.

Ο κορυφαίος προπαγανδιστής του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Σολοβιόφ ζητά μια βάναυση σταλινική απάντηση προκειμένου η Ουκρανία «να βυθιστεί σε σκοτεινή περίοδο», αλλά και να ενωθούν όλοι οι Ρώσοι. Ο Σολοβιόφ μάλιστα ζήτησε την επιστροφή του διαβόητου τμήματος αντικατασκοπείας SMERSH επί Στάλιν, για να συντρίψει κάθε εσωτερική αντίθεση σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στην Ουκρανία.

Το τμήμα SMERSH, με σύνθημα το «Θάνατος στους κατασκόπους», συγκέντρωνε αντικατασκοπευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούσε ο Στάλιν κατά των αντιφρονούντων, στην προσπάθειά του να εξαφανίσει όσους προσπαθούσαν να ανατρέψουν το καθεστώς του. «Είναι ώρα να θυμηθούμε τη Σοβιετική στρατιωτική εκπαίδευση και να δράσουμε αποφασιστικά και δημιουργικά» είπε ο προπαγανδιστής.

«Η Ουκρανία πρέπει να βυθιστεί σε σκοτεινή εποχή. Γέφυρες, φράγματα, σιδηρόδρομοι, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις υποδομής θα πρέπει να καταστραφούν σε ολόκληρη τη χώρα» τόνισε, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει να μπει σε πολεμικό κλίμα, που θα επιτευχθεί μέσω της επιστροφής του σταλινικού τμήματος αντικατασκοπείας.

