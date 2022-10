Ουκρανία: Με 75 πυραύλους χτύπησε η Ρωσία - Νεκροί και τραυματίες - Άρχισε το «μεγάλο χτύπημα» - Κουλέμπα: «Τρομοκράτης ο Πούτιν» (Βίντεο & φωτο)

Ο πρώτος απολογισμός των πυραυλικών επιθέσεων που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας κάνει λόγο για 8 νεκρούς και 24 τραυματίες ωστόσο οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σημειώθηκαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο και σε άλλες τέσσερις πόλεις, λίγες ώρες μετά τη «δέσμευση» του ρώσου προέδρου να προχωρήσει σε μεγάλο χτύπημα ως αντίποινα της έκρηξης που σημειώθηκε το Σάββατο στη γέφυρα της Κριμαίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιχειρεί να εξαφανίσει την Ουκρανία από προσώπου γης ενώ ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο ως τρομοκράτη που μιλά μόνο με πυραύλους.

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, το πρωί της Δευτέρας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί 75 πυραύλους εναντίον πόλεων της Ουκρανίας.

«Το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε 75 πυραύλους, 41 από τους οποίους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας», δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης «μη επανδρωμένα αεροπλάνα μάχης».

Σύμφωνα με το skynews.com ο δήμαρχος του Κιέβου επιβεβαίωσε ότι «αρκέτες εκρήξεις» ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα το πρωί της Δευτέρας.

Εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το Κίεβο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, δήλωσε εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσίων Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Suspilne.

"Επιβεβαιώνουμε τις λεπτομέρειες", σχολίασε ο εκπρόσωπος.

Τα ξένα μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την ουκρανική αστυνομία, μετέδωσαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 24 τραυματίες από τις πυραυλικές επιθέσεις, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι νεκροί και τραυματίες θα είναι πολλοί περισσότεροι.

Παιδιά τραγουδούν τον εθνικό ύμνο μέσα σε καταφύγιο

«Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Σεβτσένκιβ στο κέντρο της πρωτεύουσας» έγραψε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Επίσης, υπήρξαναναφορές ότι φαίνονται καπνοί από το κέντρο του Κιέβου.

