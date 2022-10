Εκρήξεις στο Κίεβο: Παιδιά μέσα στα καταφύγια τραγουδούν τον Εθνικό ύμνο την ώρα που η Ρωσία «χτυπά» την πόλη (Βίντεο)

Η νέα βδομάδα στο Κίεβο ξεκίνησε με πυραυλικές εκρήξεις, με το κέντρο της πόλης να θυμίζει τις πρώτες μέρες της Ρωσικής εισβολής που επικρατούσε ο φόβος και η αβεβαιότητα. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 24 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από τις εκρήξεις μετά από πυραυλικές επιθέσεις που σημειώθηκαν μετά τις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδος) και συνεχίζονται έως και μετά τις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, από τις εκρήξεις έχουν χτυπηθεί κρίσιμες δομές. «Υπάρχουν θύματα, όλα τα συνεργεία είναι στο πεδίο» ενώ για νεκρούς και τραυματίες έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο πρώτο μήνυμά του μετά τις εκρήξεις.

Οι Ουκρανοί πολίτες, μετά από καιρό, έτρεξαν να προστατευτούν από τις ρουκέτες του Πούτιν μέσα στα καταφύγια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο παιδιά τραγουδούν τον Εθνικό ύμνο της Ουκρανίας την ώρα που οι ρωσικοί πύραυλοι χτυπούσαν την πόλη.

Children in Kyiv sing Ukrainian anthem in the shelter during massive Russian rocket strikes before classes begin. pic.twitter.com/xkjTIgOB7h