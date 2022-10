Ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία - Στον πόλεμο και η Λευκορωσία - Απειλεί με «σκληρή απάντηση» ο Πούτιν - Καταγγελίες από Μολδαβία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία με τα δεδομένα τις τελευταίες ώρες να αλλάζουν ριζικά σε όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας την οποία η Ρωσία κατήγγειλε ως τρομοκρατική επίθεση, η Μόσχα το πρωί της Δευτέρας εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Είχε προηγηθεί η «δέσμευση» του ρώσου προέδρου να προχωρήσει σε μεγάλο χτύπημα ως αντίποινα της έκρηξης που σημειώθηκε το Σάββατο στη γέφυρα της Κριμαίας.

Οι επιθέσεις, καταγγέλουν οι ουκρανικές δυνάμεις ότι έγιναν εναντίον αμάχων και μέχρι στιγμής έχουν αφήσει πίσω τους 8 νεκρούς και 24 τραυματίες, αριθμός που ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Δεν πρόλαβαν να περάσουν λίγες ώρες και η Λευκορωσία ανακοίνωσε πως θα αναπτύξει μια κοινή στρατιωτική δύναμη με τη Ρωσία στα δυτικά σύνορα της χώρας, ενώ την ίδια ώρα η Μολδαβία καλεί τον ρώσο πρέσβη σε εξηγήσεις καθώς τρεις ρωσικοί πύραυλοι φέρονται να διέσχισαν τον μολδαβικό εναέριο χώρο.

Ταυτόχρονα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για την ανάγκη να συγκληθεί άμεσα συνάντηση της G7, μετά τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας.

Σε νέο του διάγγελμα μετά τη συενδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι «η απάντηση θα είναι σκληρή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας» υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η έκρηξη στην γέφυρα Kerch στην Κριμαία ήταν «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε τα χτυπήματα σε μια σειρά τοποθεσιών στην Ουκρανία σήμερα το πρωί.

Στο διάγγελμά του είπε ότι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν εγκαταστάσεις ενέργειας, στρατιωτικές και επικοινωνίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία «προσπάθησε να ανατινάξει» τον αγωγό φυσικού αερίου TurkStream.

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, το πρωί της Δευτέρας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί 75 πυραύλους εναντίον πόλεων της Ουκρανίας.

«Το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε 75 πυραύλους, 41 από τους οποίους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας», δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης «μη επανδρωμένα αεροπλάνα μάχης».

Τα ξένα μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την ουκρανική αστυνομία, μετέδωσαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 24 τραυματίες από τις πυραυλικές επιθέσεις, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι νεκροί και τραυματίες θα είναι πολλοί περισσότεροι.

Παιδιά τραγουδούν τον εθνικό ύμνο μέσα σε καταφύγιο

