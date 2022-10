ΗΠΑ: Προσωρινό «λουκέτο» σε ιστοσελίδες μεγάλων αεροδρομίων - Χτύπημα Ρώσων χάκερς «βλέπουν» τα media

Περισσότεροι από δέκα ιστότοποι αμερικανικών αεροδρομίων αποτέλεσαν στόχους κυβερνοεπίθεσης το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) με συνέπεια να καταστούν μη προσβάσιμοι για τους χρήστες.



Ρωσόφωνοι χάκερς ισχυρίστηκαν ότι «κατέβασαν» τους ιστότοπους ορισμένων από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Αμερικής. Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν, ήταν το LaGuardia της Νέας Υόρκης, καθώς και το αεροδρόμιο της Ατλάντα, το ORD του Σικάγο, το LAX του Λος Άντζελες και άλλα.



Το αεροδρόμιο της Ατλάντα αναγκάστηκε να στραφεί σε εφεδρικό ιστότοπο για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών.



Οι λειτουργίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνιών και ασφάλειας μεταφορών δεν έχουν αναφέρει ζημιές από τις κυβερνοεπιθέσεις αυτές.

A Russian cyber attack has hit the websites of multiple U.S. airports, including La Guardia, ATL, ORD, LAX and Des Moines. The attack is not affecting airport/airline/security operations, only airport websites. ATL says it just brought its website back up.