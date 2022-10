Πόλεμος στην Ουκρανία: Ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Κίεβο - Νέα αεροπορική επιδρομή στη Ζαπορίζια

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες της αεράμυνας στο Κίεβο, μία ημέρα μετά την επίθεση πυραυλικών επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για χτυπήματα στη Ζαπορίζια.

«Προσοχή. Στη διάρκεια της ημέρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πυραυλικών επιθέσεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Παρακαλώ παραμείνετε στα καταφύγια για την ασφάλειά σας, μην αγνοείτε τις σειρήνες προειδοποίησης», ανέφεραν στο Telegram.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 105 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά πλήγματα.

Η Ρωσία επέλεξε να επιτεθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της χώρες μετά από αρκετούς μήνες, στοχεύοντας πολιτικές υποδομές και αμάχους μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Το κόκκινο απεικονίζει περιοχές όπου έχουν ακουστεί οι σειρήνες, με τα πιο σκούρα χρώματα να επισημαίνουν περιοχές με μεγαλύτερη ειδοποίηση.

Αναφορές από τη Ζαπορίζια επιβεβαιώνουν νέα αεροπορικά χτυπήματα νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με το skynews.gr, 12 πύραυλοι έπληξαν δημόσιες εγκαταστάσεις.

Από την επίθεση υπάρχει ένας νεκρός, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

