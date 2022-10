Ουκρανία: 8 συλλήψεις από τους Ρώσους για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας - Αποτράπηκαν ακόμα 2 επιθέσεις

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε οκτώ υπόπτους - πέντε Ρώσους, τρεις πολίτες της Ουκρανίας και έναν της Αρμενίας- για την επίθεση με εκρηκτικά που σημειώθηκε το Σάββατο στη γέφυρα της Κριμαίας.

Σε ανακοίνωσή της η FSB επισήμανε ότι «αυτή την τρομοκρατική ενέργεια» οργάνωσε η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας και ο διευθυντής της Κίριλο Μπουντάνοφ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δράστες είχαν κρύψει τα εκρηκτικά μέσα σε «ρολά πλαστικού φιλμ συσκευασίας» τα οποία είχαν σταλεί τον Αύγουστο από το λιμάνι της Οδησσού, στην Ουκρανία, και τα οποία πέρασαν από τη Βουλγαρία, τη Γεωργία και την Αρμενία προτού εισέλθουν στη Ρωσία.

Τη μεταφορά αυτή οργάνωσαν τρεις πολίτες της Ουκρανίας, δύο πολίτες της Γεωργίας και ένας πολίτης της Αρμενίας.

#Russian FSB published photos of those allegedly involved in the bombing of the #CrimeanBridge, as well as photos of documents and an X-ray of the trailer of the truck.



Five citizens of #Russia, three citizens of #Ukraine and #Armenia were detained on suspicion. pic.twitter.com/8470eckubZ