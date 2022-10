Κιμ Γιονγκ Ουν: Επική εμφάνιση με καπέλο αλα ... Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Πανικός στο Twitter

Οι πολλαπλές δοκιμές πυράυλων από την Πιονγκγιάνγκ έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία καθώς ... αγνοούνται οι προθέσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Όμως, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έδωσε το στίγμα του μέσω της νέας επικής εμφάνισής του καθώς παρουσιάστηκε ... «παραλίας». Με ολόλευκο καλοκαιρινό λουκ ο Κιμ και με πόζα μεγάλου χολιγουντιανού σταρ, στέλνει τα δικά του μηνύματα.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ποζάρει όχι με το συνηθισμένο του μαύρο σύνολο, αλλά με κατάλευκο πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο καπέλο με μεγάλο γείσο, μια εμφάνιση που θύμισε σε κάποιους χρήστες του Twitter... μοντέλο του Instagram σε διακοπές. Η πόζα του Κιμ Γιονγκ Ουν καθώς αγναντεύει τη θέα με το καπέλο του θυμίζει πράγματι πολλές από τις αναρτήσεις influencers που πλημμυρίζουν τη δημοφιλή πλατφόρμα κάθε καλοκαίρι.

Άλλοι χρήστες βρήκαν ομοιότητες ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και σε χαρακτήρες από διάσημες ταινίες: Μια ανάρτηση τον συνέκρινε με τον χαρακτήρα που υποδυόταν ο Ρίτσαρντ Ατένμπορο στο «Τζουράσικ Παρκ» του 1993, ενώ σε άλλους σχολιαστές θύμισε την ηρωίδα της αισθηματικής κωμωδίας «Κάλλιο αργά παρά αργότερα» που υποδύθηκε η Νταϊάν Κίτον το 2003.

Kim Jong Un doing the "Instagram Vacation Girl" is precious. pic.twitter.com/fMnzPolTkj