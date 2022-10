Η... προφητική ομιλία της Μάργκαρετ Θάτσερ για τον Πούτιν: «Κοιτάζω τις φωτογραφίες του για να βρω ίχνος ανθρωπιάς» (Βίντεο)

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο μια ομιλία της Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία το 2000 προειδοποιούσε για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος λίγους μήνες πριν είχε έρθει στην εξουσία και η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας σε ομιλία της είχε αναφερθεί στο πρόσωπό του με τα χειρότερα λόγια.

Αφορμή ήταν η βύθιση του υποβρύχιου «Κουρσκ» τον Αύγουστο του ίδιου έτους, με τη Θάτσερ να λέει για τον Πούτιν, μεταξύ άλλων, πως, όσο και να τον κοιτούσε, δεν έβλεπε «ίχνος ανθρωπιάς» πάνω του.

«Εχουμε τώρα τον νέο (πρόεδρο), κύριο Πούτιν. Κοιτάζω τις φωτογραφίες του και ψάχνω να βρω ίχνος ανθρωπιάς (γελάει το κοινό). Θα έπρεπε μέσα σε λίγες εβδομάδες να γνωρίζω καλύτερα. Πρόσφατα είχαν την τραγωδία με το υποβρύχιο. Έχει ενδιαφέρον το τι έγινε. Μαζευτήκαμε δυτικοί ηγέτες και αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε άμεσα για να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές στο υποβρύχιο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο νέος ηγέτης της ΕΣΣΔ δεν έδρασε αμέσως. Δεν προσπάθησε να εμπλέξει άλλους. Δεν ξέραμε πώς να πράξουμε. Αυτό ήταν πολύ αποκαλυπτικό. Έδειχνε ότι δεν εκτιμά την ανθρώπινη ζωή όπως εμείς. Η βοήθεια που πήγε, πήγε αργά. Είμαι ανακουφισμένη που ο Πούτιν έλαβε την κριτική γι’ αυτά που έπρεπε να κάνει και δεν έκανε», είχε αναφέρει η Μάργκαρετ Θάτσερ.

I looked at the pictures of Mr. Putin trying to look for a trace of humanity. I should have known better. pic.twitter.com/rNYLFq9shu