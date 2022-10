Βρετανία: Ακτιβίστριες έριξαν ντοματόσουπα στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ (Βίντεο)

Ακτιβίστριες για την κλιματική αλλαγή πέταξαν δύο κονσέρβες ντοματόσουπα Heinz στο πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, ανακοίνωσε η οργάνωση Just Stop Oil.

Βίντεο που αναρτήθηκε από την οργάνωση, η οποία έχει οργανώσει τις δύο τελευταίες εβδομάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην βρετανική πρωτεύουσα, δείχνει τις δύο γυναίκες να πετούν την σούπα στον πίνακα, μία από τις πέντε εκδοχές του που εκτίθενται σε μουσεία και γκαλερί σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Αστυνομικοί βρέθηκαν γρήγορα επί τόπου στην Εθνική Πινακοθήκη σήμερα το πρωί αφού δύο ακτιβίστριες της Just Stop Oil πέταξαν ουσία σε πίνακα και στην συνέχεια κόλλησαν τα χέρια τους στον τοίχο», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter. Και οι δύο συνελήφθησαν για εγκληματική φθορά και διακεκριμένη καταπάτηση.

Η οργάνωση Just Stop Oil διευκρινίζει ότι ο πίνακας του 1888 έχει αξία 84,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τις τελευταίες ημέρες ακτιβιστές της οργάνωσης είχαν αποκλείσει δρόμους γύρω από το Κοινοβούλιο.

Την περασμένη Κυριακή, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν έπειτα από ένα σαββατοκύριακο εκδηλώσεων διαμαρτυρίας περιβαλλοντικών οργανώσεων.

