Τραγωδία στην Τουρκία: Έκρηξη σε λατομείο στην Αμάσρα - Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στην επαρχία Μπαρτίν της βόρειας Τουρκίας, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού οι νεκροί είναι 14, ενώ άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά έκανε λόγο για δύο νεκρούς, 20 τραυματίες και πολλούς εγκλωβισμένους. Τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την κυβερνήτρια της επαρχίας, μετέδωσαν ότι 49 εργάτες έχουν εγκλωβιστεί στις στοές.

Nearly 50 people were trapped after an explosion inside a coal mine in northern Turkey on Friday. The cause of the blast in the Black Sea coastal province of Bartin was not immediately known. #Turkey #CoalMineExplosion pic.twitter.com/bSZD5giOnG