Μινσκ: «Δύναμη αμυντικού χαρακτήρα» χαρακτηρίζει τη νέα στρατιωτική ομάδα που συγκροτείται από Ρώσους και Λευκορώσους στρατιώτες

Έφτασαν σήμερα Σάββατο (15/10) στο Μινσκ της Λευκορωσίας τα πρώτα τρένα που μεταφέρουν Ρώσους στρατιώτες από τη Μόσχα.

«Οι Ρώσοι στρατιώτες θα αποτελέσουν την περιφερειακή στρατιωτική δύναμη που θα υπερασπιστεί την Λευκορωσία σε περίπτωση απειλής», ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Μινσκ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Le Figaro», οι πρώτοι Ρώσοι στρατιώτες που αποτελούν τη νέα περιφερειακή δύναμη μεταξύ Μόσχας και Μινσκ , έφτασαν στη Λευκορωσία. Η δύναμη αυτή θα υπερασπιστεί τα σύνορα της χώρας μόνον εάν η Λευκορωσία δεχθεί επίθεση από την Ουκρανία.

Χθες, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατηγόρησε την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία ότι προετοιμάζουν «τρομοκρατικές» επιθέσεις και μια «εξέγερση» στην πατρίδα του .

Η κυβέρνηση του Μινσκ διαβεβαιώνει ότι αυτή η δύναμη είναι μόνο αμυντική και στοχεύει στην διασφάλιση των συνόρων της, τη στιγμή που η Λευκορωσία κατηγορεί το Κίεβο ότι προετοιμάζει επίθεση, εγείροντας φόβους για άμεση παρέμβασή στην εμπόλεμη ζώνη.

Την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη τη Μόσχα ότι θέλει να «εμπλέξει τη Λευκορωσία σε πόλεμο» και κάλεσε την G7 για μια διεθνή αποστολή παρατηρητών στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Λευκορωσίας.

Το Μινσκ από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι δεν σχεδιάζει να στείλει τον στρατό του, -εννοείται ότι είναι πολύ μικρότερος σε μέγεθος από αυτόν της Μόσχας- για να πολεμήσει στο μέτωπο στο πλευρό των Ρώσων.

🇷🇺🪖🇧🇾 —Russian servicemen from the regional group of troops have arrived in the Republic of #Belarus in the first echelons.



🖥 🪖 WATCH #Russia #Ukraine pic.twitter.com/4xVU8gHuN4