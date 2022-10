Ουκρανία: Κόβουν την ανάσα οι ρωσικές ασκήσεις με βαλλιστικούς πυραύλους - Φόβοι για πυρηνικό Αρμαγεδδώνα

Οι Ρωσικές ασκήσεις που θα πραγμαποποιηθούν με βαλλιστικός πύραυλος, ανησυχούν την Ουκρανία και τους Δυτικούς Συμμάχους. Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας, ανέφερε ότι οι ρωσικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σχεδόν ταυτόχρονα με τα ετήσια πυρηνικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα με την ονομασία «Steadfast Noon».

«Πιστεύουμε ότι η πυρηνική ρητορική της Ρωσίας και η απόφασή της να προχωρήσει με αυτή την άσκηση, ενώ βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία, είναι ανεύθυνη» δήλωσε. «Η επίδειξη πυρηνικών όπλων ως μέσο πίεσης στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της είναι ανεύθυνη».

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής ενδείξεις για επικείμενο πυρηνικό χτύπημα της Ρωσίας, ωστόσο η πυρηνική ρητορική της Μόσχας εντάθηκε μετά την επιτυχημένη αντεπίθεση των Ουκρανών τις τελευταίες εβδομάδες.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Πούτιν ανακήρυξε την προσάρτηση περιοχών ττης Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι είναι διατεθειμένος να τις υπερασπιστεί με πυρηνικά όπλα. Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη πως σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει «φυσική απάντηση» από το ΝΑΤΟ.

Η τελευταία φορά που η Ρωσία πραγματοποίησε πυρηνικές ασκήσεις ήταν τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ξεκινήσει η εισβολή στην Ουκρανία. Δυτικοί αξιωματούχοι θεώρησαν πως τα γυμνάσια ήταν μια προσπάθεια να αποθαρρυνθεί η Δύση από το να προσφέρει βοήθεια στην Ουκρανία.

«Θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει πυρηνική ρητορική στη διάρκεια της άσκησης ώστε να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά την ίδια την άσκηση» εκτίμησε ο αξιωματούχος,.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αύξησε τον αριθμό των πυρηνικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών του που βρίσκονται σε αεροπορική βάση κοντά στα σύνορα της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, όπως φαίνεται να δείχνουν δορυφορικές εικόνες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω της μεγάλης έντασης και αναταραχής σχετικά με το εάν ο Πούτιν σχεδιάζει να εξαπολύσει πυρηνικό χτύπημα σε ευρωπαϊκό έδαφος, εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολή στην Ουκρανία.

