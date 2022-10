Πόλεμος στην Ουκρανία: Nέες εκρήξεις στο Κίεβο μετά τις επιθέσεις με καμικάζι drone ( Φωτό - Βίντεο)

Η κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου συγκλονίστηκε από εκρήξεις σήμερα το πρωί, για δεύτερη φορά σε διάστημα μίας εβδομάδας, στη διάρκεια της ώρας αιχμής, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο, επισημαίνοντας ότι έχουν υποστεί ζημιές πολλά κτίρια κατοικιών.

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.



Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0 — Black Diamond (@_MajorNews) October 17, 2022

Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν στη συνοικία αυτή λίγο μετά τις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους και τα παιδιά στο σχολείο, μία ώρα μετά το πρώτο κύμα εκρήξεων που έπληξε κτίρια κατοικιών.

«Διασώστες βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε ο Κλίτσκο στο Telegram, ενώ πρόσθεσε ότι εξαιτίας της επίθεσης με drones ξέσπασε πυρκαγιά και σε ένα άλλο κτίριο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, ο Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο από την πλευρά του μέσω της ίδιας πλατφόρμας για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι.

Mayor @Vitaliy_Klychko posted a photo of a fragment of one of the kamikaze drones that attacked #Kyiv this morning. pic.twitter.com/jExjeYPSjr — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

«Οι Ρώσοι νομίζουν πως αυτό θα τους βοηθήσει», κάγχασε ο κ. Γέρμακ.

Στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, όπου βρίσκονται πανεπιστήμια, μπαρ και εστιατόρια, σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις την προηγούμενη Δευτέρα, όταν πρωτόγνωρου εύρους ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Οι βομβαρδισμοί καταγράφονται μία εβδομάδα ακριβώς έπειτα από τα εκτεταμένα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Τη 10η Οκτωβρίου, ρωσικοί βομβαρδισμοί εύρους χωρίς προηγούμενο για μήνες έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 105 και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Την περασμένη Τρίτη, η Ρωσία, που έχει υποστεί αρκετές ήττες στα πεδία των μαχών τελευταία, συνέχισε τα πλήγματα, μικρότερου εύρους, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στη δυτική Ουκρανία, μακριά από τα μέτωπα.

Οι βομβαρδισμοί έγιναν σε αντίποινα για την έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει τη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία, υποδομή στρατηγικής σημασίας.

Την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε ικανοποιημένος από τα μαζικά πλήγματα και έκρινε πως δεν είναι απαραίτητοι «προς το παρόν» νέοι βομβαρδισμοί ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία.

Kyiv under massive Shahed drone attack; explosions are heard. Air defense reportedly shot down. Reportedly, a building is on fire after drone impact

📽️ Local TG channels pic.twitter.com/lPAT4FkAb6 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 17, 2022

Φωτιά σε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας στο Ντνιπροπετρόφσκ

«Τρεις πύραυλοι του εχθρού καταστράφηκαν από τις αντιαεροπορικές μας δυνάμεις», ανέφερε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο κυβερνήτης της επαρχίας στο Telegram.

«Ένας πύραυλος έπληξε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας. Έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται στο σημείο», πρόσθεσε.

Θεαματική ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει θεαματικά από σήμερα τη στρατιωτική υποστήριξή της στην Ουκρανία, με την έναρξη αποστολής για την εκπαίδευση στην επικράτεια των κρατών μελών της 15.000 ουκρανών στρατιωτικών και τη χορήγηση νέου πακέτου στρατιωτικών εξοπλισμών, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για μεγάλη πρώτη για την ΕΕ», σχολίασε ευρωπαίος αξιωματούχος. «Ουδέποτε είχαμε διεξαγάγει αποστολή τέτοιας κλίμακας», υπογράμμισε.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Απειλεί» να τιμωρήσει την Ρωσία για τις εκρήξεις

Το ξέσπασμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε το κύμα επιθέσεων στο Κίεβο από ρωσικά drones καμικάζι.

«Όλη τη νύχτα και όλο το πρωί, ο εχθρός τρομοκρατεί τον άμαχο πληθυσμό. Drones και πύραυλοι καμικάζι επιτίθενται σε όλη την Ουκρανία. Μια πολυκατοικία χτυπήθηκε στο Κίεβο.

«Ο εχθρός μπορεί να επιτεθεί στις πόλεις μας, αλλά δεν θα μπορέσει να μας σπάσει το ηθικό. Οι κατακτητές θα έχουν μόνο δίκαιη τιμωρία και καταδίκη των μελλοντικών γενεών. Και θα πάρουμε τη νίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, παραθέτοντας σχετικό βίντεο από τις ζημιές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Ο ουκρανικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια αποσυνδέθηκε σήμερα από το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έπειτα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ, ανακοίνωσε στο μεταξύ η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

«Ρώσοι τρομοκράτες βομβάρδισαν για άλλη μια φορά υποσταθμούς κρίσιμων υποδομών στο ελεγχόμενο από την Ουκρανία έδαφος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η τελευταία γραμμή επικοινωνίας στις 03:59» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

ΑΜΠΕ