Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο με ρωσικά drones πάνω από το Κίεβο - Ένα καταρρίπτεται

Στη δημοσιότητα έδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ βίντεο με ρωσικά drones καμικάζι πάνω από το Κίεβο την ώρα της πρωινής επίθεσης, ένω σε ένα από τα βίντεο ένα από τα drones διακρίνεται να καταρρίπτεται.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο παρουσίασε θραύσματα που φαίνεται ότι ανήκουν σε ρωσικό drone που καταρρίφθηκε. Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

One of the #Iranian drones failed to reach its destination in #Kyiv . pic.twitter.com/Rcg31gE9os

Mayor @Vitaliy_Klychko posted a photo of a fragment of one of the kamikaze drones that attacked #Kyiv this morning. pic.twitter.com/jExjeYPSjr