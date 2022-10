Ζελένσκι: «Απειλεί» να τιμωρήσει την Ρωσία για τις εκρήξεις - Την αποπομπή της από τη G20 ζητά σύμβουλος του

Το ξέσπασμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε το κύμα επιθέσεων στο Κίεβο από ρωσικά drones καμικάζι.

«Όλη τη νύχτα και όλο το πρωί, ο εχθρός τρομοκρατεί τον άμαχο πληθυσμό. Drones και πύραυλοι καμικάζι επιτίθενται σε όλη την Ουκρανία. Μια πολυκατοικία χτυπήθηκε στο Κίεβο.

«Ο εχθρός μπορεί να επιτεθεί στις πόλεις μας, αλλά δεν θα μπορέσει να μας σπάσει το ηθικό. Οι κατακτητές θα έχουν μόνο δίκαιη τιμωρία και καταδίκη των μελλοντικών γενεών. Και θα πάρουμε τη νίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, παραθέτοντας σχετικό βίντεο από τις ζημιές.

Ο ουκρανικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια αποσυνδέθηκε σήμερα από το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έπειτα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ, ανακοίνωσε στο μεταξύ η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

«Ρώσοι τρομοκράτες βομβάρδισαν για άλλη μια φορά υποσταθμούς κρίσιμων υποδομών στο ελεγχόμενο από την Ουκρανία έδαφος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η τελευταία γραμμή επικοινωνίας στις 03:59» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να αποβληθεί από την G20 και άλλους διεθνείς οργανισμούς μετά τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων σήμερα.

«Αυτοί που δίνουν εντολή να εξαπολυθούν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών προκειμένου να παγώσουν άμαχοι και οργανώνουν γενική επιστράτευση για να γεμίσουν το μέτωπο με πτώματα σίγουρα δεν μπορούν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες της G20. Έχει έρθει η ώρα να τερματιστεί η ρωσική υποκρισία. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να αποβληθεί από όλους τους οργανισμούς», έγραψε στο Twitter ο Ποντολιάκ.

Those who give orders to attack critical infrastructure to freeze civilians and organize total mobilization to cover the frontline with corpses, cannot sit at the same table with leaders of G20 for sure. Time to put an end to ru-hypocrisy. RF must be expelled from all platforms.