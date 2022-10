Επίθεση με «drone καμικάζι» στο Κίεβο: Στόχος υποδομές ενέργειας - Τρεις νεκροί (Βίντεο)

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν σήμερα το πρωί κρίσιμες υποδομές σε τρεις περιφέρειες της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και η πρωτεύουσα Κίεβο, με αποτέλεσμα «εκατοντάδες περιοχές» να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

«Σήμερα το πρωί Ρώσοι τρομοκράτες επιτέθηκαν εκ νέου εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας σε τρεις περιφέρειες», κατήγγειλε, κάνοντας λόγο για «πέντε πλήγματα με drones» εναντίον του Κιέβου και «επιθέσεις με πυραύλους» στις επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Σούμι.

«Εκατοντάδες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε ο Σμιγκάλ.

«Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται αυτή τη στιγμή (…) για την αποκατάσταση της παροχής της ηλεκτροδότησης», διαβεβαίωσε, ζητώντας από τους Ουκρανούς σε αυτές τις τρεις περιφέρειες «να κάνουν οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως τις ώρες αιχμής».

Από την πλευρά της η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η Ukrenergo, επεσήμανε ότι από τις ρωσικές επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές στις υποδομές ενέργειας σε κεντρικές και βόρειες περιφέρειες της χώρας, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και έχουν ξεκινήσει οι επισκευές.

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.



Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0 — Black Diamond (@_MajorNews) October 17, 2022

Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον πολυκατοικίας σήμερα το πρωί στο Κίεβο, δήλωσε αξιωματούχος στο προεδρικό γραφείο.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής προσωπάρχης του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως 19 άνθρωποι διασώθηκαν από το κτίριο και πως οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε αναφέρει πως υπάρχουν νεκροί σε όλη τη χώρα μετά τις ρωσικές επιθέσεις, αλλά δεν είχε δώσει κάποιον ακριβέστερο απολογισμό.

«Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση με drone καμικάζι εναντίον πολυκατοικίας έχει αυξηθεί σε τρεις», δήλωσε ο Τιμοσένκο.

President #Zelenskyy published a video in his Telegram channel showing the consequences of #Russia's strikes in #Kyiv. pic.twitter.com/79b4g31C2r — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Σε ανάρτησή της στο Telegram η Ukrenergo κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως το βράδυ, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το σύστημα.

«Το κέντρο διανομής της Ukrenergo δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εκδοθεί πρόγραμμα έκτακτων διακοπών» στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε.

Στο Κίεβο «υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και μία πολυκατοικία», επεσήμανε ο Σμιγκάλ, λίγα λεπτά αφού ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε από τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας, η οποία κατέρρευσε εν μέρει, στο κέντρο της πόλης.

«Το άψυχο πτώμα μίας γυναίκας εντοπίστηκε στα συντρίμμια», σημείωσε ο Κλίτσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι «ακόμη ένας άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια».

«Τρεις τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι «υπάρχουν νεκροί και τραυματίες» έπειτα από έξι ρωσικά πλήγματα στην επαρχία Σούμι.

Στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ «οι στρατιώτες μας κατέρριψαν τρεις πυραύλους του εχθρού», πρόσθεσε η προεδρία, αλλά «μία ρουκέτα έπληξε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας».

Mayor @Vitaliy_Klychko posted a photo of a fragment of one of the kamikaze drones that attacked #Kyiv this morning. pic.twitter.com/jExjeYPSjr — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων και υποδομών ενέργειας σε όλη την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας υψηλής ακρίβειας όπλα.

Στην καθημερινή του ενημέρωση το υπουργείο επεσήμανε ότι έπληξε όλους τους «προκαθορισμένους στόχους» κατά τον πιο πρόσφατο βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων, ενώ πρόσθεσε ότι απέτρεψε μια απόπειρα των ουκρανικών στρατευμάτων να σπάσουν την άμυνά της Μόσχα στη νότια επαρχία της Χερσώνας.



Τι είναι τα drones «καμικάζι»

Με drones- «καμικάζι» χτυπήκε νωρίς σήμερα το πρωί το κέντρο του Κιέβου. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για μικρά εναέρια όπλα, γνωστά και ως περιπλανώμενα πυρομαχικά, τα οποία καταστρέφονται μετά το χτύπημα του στόχου.

Σε αντίθεση με άλλα drones - τα οποία υποτίθεται ότι επιστρέφουν στη βάση τους μετά τη ρίψη πυραύλων - τα drones καμικάζι είναι μιας χρήσης.

Το όνομα προέρχεται από τους Ιάπωνες πιλότους που προσφέρθηκαν εθελοντικά να συντρίψουν τα αεροπλάνα τους σε αποστολές αυτοκτονίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Ιράν αρνείται ότι τα προμήθευσε, ενώ η Ρωσία δεν σχολίασε.

Φωτιά σε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας στο Ντνιπροπετρόφσκ

«Τρεις πύραυλοι του εχθρού καταστράφηκαν από τις αντιαεροπορικές μας δυνάμεις», ανέφερε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο κυβερνήτης της επαρχίας στο Telegram.

«Ένας πύραυλος έπληξε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας. Έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται στο σημείο», πρόσθεσε.

Θεαματική ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει θεαματικά από σήμερα τη στρατιωτική υποστήριξή της στην Ουκρανία, με την έναρξη αποστολής για την εκπαίδευση στην επικράτεια των κρατών μελών της 15.000 ουκρανών στρατιωτικών και τη χορήγηση νέου πακέτου στρατιωτικών εξοπλισμών, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για μεγάλη πρώτη για την ΕΕ», σχολίασε ευρωπαίος αξιωματούχος. «Ουδέποτε είχαμε διεξαγάγει αποστολή τέτοιας κλίμακας», υπογράμμισε.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Απειλεί» να τιμωρήσει την Ρωσία για τις εκρήξεις

Το ξέσπασμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε το κύμα επιθέσεων στο Κίεβο από ρωσικά drones καμικάζι.

«Όλη τη νύχτα και όλο το πρωί, ο εχθρός τρομοκρατεί τον άμαχο πληθυσμό. Drones και πύραυλοι καμικάζι επιτίθενται σε όλη την Ουκρανία. Μια πολυκατοικία χτυπήθηκε στο Κίεβο.

One of the #Iranian drones failed to reach its destination in #Kyiv. pic.twitter.com/Rcg31gE9os — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

«Ο εχθρός μπορεί να επιτεθεί στις πόλεις μας, αλλά δεν θα μπορέσει να μας σπάσει το ηθικό. Οι κατακτητές θα έχουν μόνο δίκαιη τιμωρία και καταδίκη των μελλοντικών γενεών. Και θα πάρουμε τη νίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, παραθέτοντας σχετικό βίντεο από τις ζημιές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Ο ουκρανικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια αποσυνδέθηκε σήμερα από το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έπειτα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ, ανακοίνωσε στο μεταξύ η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

«Ρώσοι τρομοκράτες βομβάρδισαν για άλλη μια φορά υποσταθμούς κρίσιμων υποδομών στο ελεγχόμενο από την Ουκρανία έδαφος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η τελευταία γραμμή επικοινωνίας στις 03:59» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

ΑΜΠΕ