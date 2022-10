Ουκρανία: Μπαράζ επιθέσεων με ρωσικούς πυραύλος και drones - Τρεις νεκροί - Στο σκοτάδι 585 περιοχές

Το Κίεβο, από το πρωί της Δευτέρας, δέχεται μπαράζ επιθέσεων, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν συνεχόμενες επιθέσεις κατά αμάχων αλλά και κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, βυθίζοντας στο σκοτάδι ένα τεράστιο μέρος της χώρας, ανάμεσά τους και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα είναι ο τραγικός απολογισμός από το βομβαρδισμό συγκροτήματος κατοικιών στο Κίεβο

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η Ukrenergo, επεσήμανε ότι από τις ρωσικές επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές στις υποδομές ενέργειας σε κεντρικές και βόρειες περιφέρειες της χώρας, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και έχουν ξεκινήσει οι επισκευές.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η Ukrenergo κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως το βράδυ, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το σύστημα.

«Το κέντρο διανομής της Ukrenergo δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εκδοθεί πρόγραμμα έκτακτων διακοπών» στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε.

Rescue workers on the scene of an attack in the centre of Kyiv this morning. At least three people were killed when a drone hit a residential building, authorities say. pic.twitter.com/Rghu03ghYI