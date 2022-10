Κίεβο: Ρωσικά drones-καμικάζι σπέρνουν τον όλεθρο στην ουκρανική πρωτεύουσα - Στα καταφύγια οι πολίτες

Ακόμα μία νύχτα - κόλαση ζουν οι κάτοικοι του Κιέβου και των γύρω περιοχών καθώς λίγο πριν τις 21:00 ήχησαν ξανά οι σειρήνες του πολέμου ενώ αμέσως ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τα καταφύγια και να παραμείνουν εκεί. Στην περιοχή ακούγονται εκρήξεις ενώ εικόνες που έρχονται από τα social media δείχνουν πως μία ακόμη επίθεση με drones- καμικάζι βρίσκεται σε εξέλιξη με τις ουκρανικές δυνάμεις να τα καταρρίπτουν.

More footage of the downing of Iranian drones in the Kyiv region pic.twitter.com/CSPp8DkryN