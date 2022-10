Ολλανδία: Η ομίχλη «έπνιξε» τη χώρα - Δύο νεκροί σε καραμπόλα - Προβλήματα στις πτήσεις

Η εναέρια κυκλοφορία διαταράχθηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Άιντχοβεν, στη νότια Ολλανδία, όπου οι αφίξεις ήταν, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, αδύνατον να πραγματοποιηθούν, λόγω πυκνής ομίχλης που περιόριζε την ορατότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

"Οι αναχωρήσεις είναι εφικτές", αλλά "οι αφίξεις είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν προς το παρόν", λόγω της ομίχλης, προειδοποίησε στο Twitter το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ολλανδίας, συνιστώντας στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται από τον ιστότοπο του αεροδρομίου.

Η εναέρια κυκλοφορία στις αρχές του πρωινού είχε διακοπεί τελείως, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

