Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο νεκροί μετά από επίθεση με μαχαίρι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Λούντβιχσχάφεν της δυτικής Γερμανίας την Τρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του κρατιδίου Ρηνανία-Παλατινάτο.

Ο ύποπτος δράστης της επίθεσης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας πριν από τη σύλληψή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού τέθηκε υπό κράτηση.

Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση στη συνοικία Όγκερσχαϊμ είναι ακόμη ασαφή και μια ευρεία έρευνα βρίσκεται πίσω από τη διεξαγωγή της, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

