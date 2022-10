Καλίν: Η Ελλάδα είναι αυτή που αυξάνει την ένταση - Δεν είναι αρκετή από μόνη της

Συνεχείς είναι οι τουρκικές προκλήσεις εναντίον της χώρας μας, ενώ μέσα σε λίγα 24ωρα ο Ιμπραχίμ Καλίν μιλά για ακόμα μια φορά με σκληρά λόγια για την Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του OPEN και του ethnos.gr στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, ο κ. Καλίν μιλώντας στο κανάλι A Haber ο Καλίν κατηγόρησε την Ελλάδα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών λέγοντας μάλιστα πως η χώρα μας δεν είναι ισχυρή από μόνη της αλλά είπε ότι ουσιαστικά βασίζεται στα λόμπι που έχει στις ΗΠΑ και την ΕΕ επιμένοντας ότι από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

«Παλεύει μόνη της με δυνάμεις που λαμβάνει από άλλες χώρες και αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος», είπε.

«Η αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στα νησιά είναι αντίθετη με τις συνθήκες» επέμεινε και μάλιστα αυτό που τόνισε είναι πως «αυτό έχει πάσης φύσεως συνέπειες και ότι δεν μπορεί να περάσει χωρίς να υπάρξει απάντηση».

Ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου κάλεσε τη χώρα μας σε διάλογο και τόνισε πως οι σχέσεις δεν πρέπει να βασίζονται σε βραχυπρόθεσμα κέρδη, κατηγορώντας την Αθήνα πως είναι αυτή που αυξάνει την ένταση και είπε ότι η χώρα μας είναι αυτή που μπορεί να μειώσει την ένταση.

«Ας μιλήσουμε γιατί αυτό το σκηνικό δεν κάνει καλό», είπε σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Μαρία Ζαχαράκη.

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά στο μεταναστευτικό είπε ότι «βλέπουμε σε εικόνες πως καταντάει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια απωθώντας η Ελλάδα αυτούς τους ανθρώπους μέσα στη θάλασσα».

Τόνισε πως η Τουρκία φιλοξενεί πάνω από 5 εκατομμύρια πρόσφυγες αλλά και η Ελλάδα και οι Δυτικοί έχουν μία «διπρόσωπη προσέγγιση».

Δένδιας: Ρεσιτάλ υποκρισίας από την Τουρκία



Ρεσιτάλ υποκρισίας, καταλόγισε από την πλευρά του στην Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στη 18η Σύνοδο του Economist, με τίτλο «Navigating the crisis through mastery and inclusiveness», που ξεκίνησε σήμερα στη Λευκωσία.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι «δεν θα διολισθήσουμε σε αυτό τον δρόμο» και μιλώντας στην ενότητα με θέμα «Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εν μέσω μιας παγκόσμιας γεωπολιτικής αναταραχής», ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «η Τουρκία, πέραν από την απαράδεκτη, καταδικαστέα και συνεχή ρητορική εναντίον της Ελλάδας, προχωρεί και σε πράξεις, προκειμένου να αναστρέψουν την εύθραυστη ισορροπία στη Μεσόγειο».

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου λέγοντας ότι η Άγκυρα το υπέγραψε «με μια κυβέρνηση (σ.σ. της Λιβύης) η οποία έχει πάψει να έχει διεθνή νομιμοποίηση προς τούτο, στηριζόμενη σε ένα νομικό τερατούργημα που συνομολογήθηκε πριν από τρία χρόνια».

Επίσης ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη συνέχεια των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας «στο Αιγαίο, στην Κύπρο, σε άλλες περιοχές, παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, κανόνες τους οποίους η ίδια επικαλείται σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας αν όχι παραλογισμού».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως «δεν θα διολισθήσουμε σε αυτό τον δρόμο. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας σε αγαστή συνεργασία με τους φίλους και συμμάχους μας, αρχής γενομένης από την αδελφή μας χώρα, την Κύπρο. Θα το πράξουμε όμως με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, γιατί αυτό επιτάσσουν οι δικές μας αρχές. Αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζουν οι πολιτισμένες χώρες. Όπως το πράξαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως «αυτές οι συμφωνίες όπως και η πρόσφατη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα που οφείλουν να ακολουθήσουν όλες οι άλλες χώρες της περιοχής».

Καλίν σε σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας ΗΠΑ: «Η Ελλάδα να σταματήσει την προκλητική ρητορική και ενέργειες»

Παράπονα για την Ελλάδα έκανε στη νέα τηλεφωνική συνομιλία που είχε το βράδυ της Δευτέρας ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, με το σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν.

Όπως ανακοινώθηκε από πλευράς Τουρκίας, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η άμυνα, η Ουκρανία, το Αιγαίο, η Μεσόγειος και περιφερειακά θέματα.

Όσον αφορά το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ο Καλίν υπογράμμισε στο συνομιλητή του ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ενώ επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει την προκλητική ρητορική της και τις ενέργειες που παραβλέπουν το διεθνές δίκαιο.

Επίθεση Τσελίκ: «Ο Μητσοτάκης ξεπουλάει την Ελλάδα και ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ μιλά σαν παιδί»

Επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του ΑΚΡ, υπό τον προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Είμαστε η πλευρά που κάνει βήματα προς την ομαλοποίηση. Βλέπουμε ωστόσο ότι η δυσπεψία προέρχεται από την αντίθετη πλευρά. Το να είσαι στρατιωτικός είναι τρόπος ζωής, όχι απλώς επάγγελμα. Το να έχει η Ελλάδα τέτοιους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, που κάνουν παιδαριώδεις δηλώσεις που μιλούν με ψυχολογία εφήβου, πρέπει να ανησυχεί την Ελλάδα όχι εμάς. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτοί που διορίστηκαν αρχηγοί ΓΕΕΘΑ δεν έχουν το βάρος για να σηκώσουν αυτές τις θέσεις. Θέλουν να κάνουν σόου για να απευθυνθούν στην ακροδεξιά εντός της ελληνικής εσωτερικής πολιτικής. Εδώ η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες. Κάνουν μπάρμπεκιου στα νησιά και μιλούν κατά της Τουρκίας. Παιδαριώδεις συμπεριφορές. Στην Ελλάδα, η αντιπολίτευση λέει ‘μετατρέψατε ολόκληρη την Ελλάδα σε βάση άλλων κρατών’. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει συνδέσει την ασφάλεια της χώρας της με άλλες χώρες. Ο Μητσοτάκης σαν να ήρθε για να πουλήσει την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης μιλάει σαν έπαρχος άλλων χωρών. Κι ο Έλληνας επιτελάρχης σαν κομισάριος. Λέμε ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν με διπλωματία. Εάν τα τουρκικά αεροπλάνα σταματήσουν να παρενοχλούν και εάν σταματήσουν να εξοπλίζουν τα νησιά, εάν σταματήσουν να θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, ένα σημαντικό μέρος της έντασης θα μειωθεί».

«Αν δε σταματήσετε να μας επιτίθεστε, τότε μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά»



«Επιδεικνύουν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία λέγοντας: ‘Έχουμε την υποστήριξη των δυτικών χωρών, αγοράζουμε τεθωρακισμένα οχήματα και αεροπλάνα από αυτές’. Πάντα έτσι ήταν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, αλλά όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα, η Τουρκία ήταν δίπλα τους. Έγινε πραξικόπημα στη χώρα τους, οι πολιτικοί τους έφυγαν κι ήρθαν στην Τουρκία. Γίνεται σεισμός, εμείς θα πάμε. Στην οικονομική κρίση, η Τουρκία έτεινε χείρα φιλίας. Όταν οι Έλληνες πολιτικοί μιλούσαν για πώληση νησιών, η Τουρκία χρησιμοποίησε γλώσσα σεβασμού. Κάποιος θέλει να σύρει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Ας σηκώσουν λίγο το κεφάλι τους και να κοιτάξουν τον κόσμο, να δουν τις ικανότητές τους. Η Τουρκία έχει μία πολύ ισχυρή διπλωματική ιστορία. Αν επιδεικνύετε επιθετικότητα, τότε ισχύει το ‘μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα’. Ο πιο έμπιστος συνομιλητής είναι η Τουρκία. Πρόκειται για πολιτικές που ξεπερνούν το μπόι της Ελλάδας και δεν ωφελούν κανέναν».