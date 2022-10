Ρωσία: Στρατιωτικός νόμος στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε η Μόσχα- Ο Πούτιν συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε η Μόσχα.

Συμπλήρωσε πως όλες οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν μέτρα για την διασφάλιση κρίσιμων εγκασταστάσεων.

Σε δηλώσεις του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του, ο Πούτιν έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να συστήσει ένα ειδικό συντονιστικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν για να συνεργαστεί με τις περιφέρειες της Ρωσίας για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Αυτά τα εδάφη «είχαν καθιερώσει στρατιωτικό νόμο πριν από την προσάρτησή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά είναι απαραίτητο να επισημοποιηθεί αυτό το καθεστώς ακολουθώντας τη ρωσική νομοθεσία», δήλωσε ο Πούτιν.

Δικαιολόγησε αυτό το μέτρο λέγοντας ότι το Κίεβο αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα και συνέχισε σύμφωνα με τον ίδιο να «βομβαρδίζει» τον άμαχο πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές.

«Οι νεοναζί (Ουκρανοί) χρησιμοποιούν ανοιχτά τρομοκρατικές μεθόδους (...) Στέλνουν ομάδες σαμποτέρ στα έδαφη μας», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας ιδιαίτερα την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας και τις «πυρηνικές υποδομές», χωρίς να διευκρινίσει ποιες.

Σύμφωνα με το διάταγμα, η ρωσική κυβέρνηση πρέπει εντός τριών ημερών να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμοστούν σε αυτές τις περιοχές.

Η ρωσική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά μέτρων σε περίπτωση κήρυξης στρατιωτικού νόμου: ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων, εκκένωση στρατηγικών εταιρειών, απαγόρευση εγκατάλειψης των εν λόγω εδαφών, εγκλεισμός πληθυσμού, επιβολή στρατιωτικής λογοκρισίας στις τηλεπικοινωνίες κ.λπ.

Στην κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Μόσχα, καθιερώνεται επίσης καθεστώς ενισχυμένου συναγερμού, σύμφωνα με το διάταγμα αυτό.

Θεσπίζεται επίσης ένα καθεστώς ενισχυμένης ασφάλειας, που περιγράφεται ως «καθεστώς αντίδρασης μεσαίου επιπέδου», στη χερσόνησο της Κριμαίας που προσαρτήθηκε το 2014, καθώς και στις επαρχίες Κρασνοντάρ, Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Βορόνεζ, Κούρσκ και Ροστόφ, που συνορεύουν με την Ουκρανία. Βάσει αυτού περιορίζονται οι μετακινήσεις εντός και εκτός ρωσικών περιοχών που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Μιλώντας σε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του, σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Πούτιν έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να συγκροτήσει ένα ειδικό συντονιστικό συμβούλιο υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν για να συνεργαστεί με περιφέρειες της Ρωσίας για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι τα μέτρα που διέταξε θα αυξήσουν τη σταθερότητα της οικονομίας, της βιομηχανίας και της παραγωγής για να υποστηρίξουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που η Μόσχα αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

«Εργαζόμαστε για την επίλυση πολύ περίπλοκων, μεγάλης κλίμακας αποστολών, για να διασφαλίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον για τη Ρωσία, το μέλλον του λαού μας», είπε.

Oι κινήσεις αυτές, μετά από σχεδόν οκτώ μήνες πολέμου, σηματοδοτούν την τελευταία κλιμάκωση του Πούτιν για να αντιμετωπίσει μια σειρά σημαντικών ηττών από τις ουκρανικές δυνάμεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η επιβολή του στρατιωτικού νόμου γίνεται την ίδια μέρα που ρώσοι αξιωματούχοι που εγκαταστάθηκαν στη Χερσώνα, μία από τις τέσσερις κατεχόμενες περιοχές, ζητώντας από τους πολίτες να εγκαταλείψουν ορισμένες περιοχές το συντομότερο δυνατό, εν αναμονή μιας επικείμενης ουκρανικής επίθεσης.

Στο μεταξύ εκρήξεις ακούσθηκαν σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, λίγο αφού ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Κίεβο έχει δεχθεί από τη Δευτέρα επανειλημμένες επιθέσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα – καμικάζι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε ανθρώπους και στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές.

Φόβοι για ρωσική επέλαση στη Χερσώνα

Μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη της Χερσώνας, καθώς ο διορισμένος από τη Ρωσία διοικητής της περιοχής, δήλωσε ότι περίπου 50.000-60.000 άνθρωποι θα μεταφερθούν από εκεί στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

Αναλυτικότερα, διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι στη Χερσώνα δήλωσαν σήμερα, Τετάρτη (19/10) ότι ετοιμάζονται να την υπερασπιστούν απέναντι σε επικείμενη ουκρανική επίθεση και κάλεσαν τους αμάχους να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν.

