Ουκρανία: Συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο - Λίγο πριν το μεγάλο «μπαμ» στην Χερσώνα

Οι εκρήξεις και οι βομβαρισμοί συνεχίστηκαν και κατά την διάρκεια της Τετάρτης, στο Κίεβο, με τους πολίτες να καταφέυγουν στα καταφύγια της περιοχής.

Μάλιστα, οι σειρήνες ήχησαν ενώ ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας βρισκόταν στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση με τον ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα και οδηγήθηκαν σε καταφύγιο.

Την ίδια ώρα, για τη μητέρα των μαχών προετοιμάζονται Ρωσία και Ουκρανία με φόντο τη Χερσώνα. Οι ουκρανικές δυνάμεις που προελαύνουν στον Νότο βρίσκονται πλέον με το ένα πόδι στην πόλη, με ρώσους αξιωματικούς να καλούν τους αμάχους της κατεχόμενης από τους ρώσους πόλης να την εκκενώσουν. Στην ουκρανική πίεση ο Πούτιν απαντά με επιβολή στρατιωτικού νόμου τόσο στη χερσώνα όσο και στις τρεις άλλες ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε μονομερώς η Μόσχα.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ρωσικούς πυραύλους πάνω από το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας

Οι συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν «πολλούς ρωσικούς πυραύλους» πάνω από το Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν το απόγευμα στην ουκρανική πρωτεύουσα σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγο αφότου ήχησαν οι σειρήνες.

«Ο αντιαεροπορικός συναγερμός δεν έχει λήξει. Παραμείνετε στα καταφύγια. Η αντιαεροπορική άμυνα εξακολουθεί να είναι εν δράσει» , διευκρίνισε ο Κλίτσκο στο Telegram.

Από τη Δευτέρα, η ουκρανική πρωτεύουσα έχει δεχθεί επίθεση πολλές φορές από ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη καμικάζι. Οι επιθέσεις αυτές που είχαν στόχο κυρίως ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν πέντε θανάτους μεταξύ των οποίων μίας εγκύου τη Δευτέρα και άλλων τριών αμάχων την Τρίτη.

Λίγο πριν από τις εκρήξεις, ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, Ολέξιι Κουλέμπα, είχε ανακοινώσει πως η αντιαεροπορική άμυνα είχε ενεργοποιηθεί στη ζώνη αυτή. Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιοχής Βίνιτσα (νοτιοδυτικά) δήλωσε πως η περιοχή αυτή τέθηκε στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε δύο ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή Τσερνίχιβ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ιρανικής κατασκευής τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος εξερράγη στο Τσερνίχιβ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

Η μητέρα των μαχών για τη ρωσοκρατούμενη Χερσώνα ξεκινά. Η ουκρανική τανάλια σφίγγει και ο ενισχυμένος με δυτικά όπλα ουκρανικός στρατός είναι προ των πυλών. Ανεπιβεβαιώτες αναφορές κάνουν λόγο για έως και 50.000 ουκρανούς στρατιώτες έτοιμους να προελάσουν. Τα τύμπανα του πολέμου αρχίζουν να χτυπούν δυνατότερα

Αυτή τη στιγμή όλες οι επιθέσεις έχουν απωθηθεί και συνεχίζουμε να κρατάμε τη γραμμή άμυνάς μας, ανέφερε ο Αν. Κατοχικός Επικεφαλής Χερσώνας, Κίριλ Στρεμουσοβ.

Η Μόσχα πιέζεται και κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις εμπόλεμες προσαρτημένες με ψευδο-δημοψηφίσματα Χερσώνα, Ζαπορίζια, Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ.

Την αδύναμη θέση του ρωσικού στρατού στην περιοχή αναγνωρίζει και ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων

Οι επόμενες κινήσεις μας και τα σχέδιά μας σε ό,τι αφορά στη Χερσώνα θα εξαρτηθούν από την κατάσταση της πολεμικής τακτικής. Θα το πω ξανά: η κατάσταση από σήμερα είναι δύσκολη, δήλωσε ο Διοικητής Ρωσικών Δυνάμεων, Στρατηγός Σεργκει Σουροβικιν.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης (19/10) ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στα πλαίσια της επίσκεψής του στο Κίεβο.

«Υπογράμμισα ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού.» σημειώνει στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ουκρανίας στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Ν. Δένδιας τόνισε εκ νέου την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών, και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της ελληνικής κοινότητας της Ουκρανίας.

Σημειώνεται πως οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναγκάστηκαν να μεταβούν σε καταφύγιο, μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήχησαν σειρήνες.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε ανθοδέσμη στο μνημείο πεσόντων υπερασπιστών της Ουκρανίας στο Κίεβο, μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του, ως φόρο τιμής σε όσους έπεσαν αγωνιζόμενοι για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της.

Κατά την έναρξη επίσκεψής του στο Κίεβο, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε στην ελληνική πρεσβεία με την πρόεδρο της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Ουκρανίας του ουκρανικού κοινοβουλίου, Τετιάνα Πλάσκοβα (Tetiana Plachkova), τον πρύτανη του Κρατικού Πανεπιστημίου Μαριούπολης Μίκολα Τροφιμένκο (Mykola Trofymenko), και την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Κύπρου, Λίνα Θεμιστοκλέους. Στην ατζέντα βρέθηκαν η κοινοβουλευτική διπλωματία, οι σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακαδημαϊκά θέματα και η ελληνική ομογένεια. Ο κ. Δένδιας καταδίκασε πλήρως τον αναθεωρητισμό και ευχαρίστησε την κ. Θεμιστοκλέους για τη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών και ομογενών.

Με τον ΥΠΕΞ 🇺🇦 D.Kuleba υπογράψαμε Μνημόνιο Συναντίληψης των Υπ.Εξωτερικών🇬🇷&🇺🇦 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης - Ι signed with #Ukraine FM, @DmytroKuleba, #MoU between @GreeceMFA & @MFA_Ukraine on cooperation in the field of Diplomatic Training. pic.twitter.com/1K8lmCsw6u