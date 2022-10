Βρετανία: Δραματικές εξελίξεις - Παραιτήθηκε η Λιζ Τρας

Την παραίτησή της από την ηγεσία των Συντηρητικών της Βρετανίας ανακοίνωσε η Λιζ Τρας από τη Ντάουνινγκ Στρίτ το απόγευμα της Πέμπτης, εκκινώντας και τη διαδικασία διαδοχής της στην πρωθυπουργία.

Η απόφαση της Τρας έρχεται στον απόηχο της βαθιάς κρίσης που είχε προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στο στρατόπεδο των Τόρις και επιδεινώθηκε χθες, με ολοένα και περισσότερα στελέχη του κόμματος να ζητούν την παραίτησή της..

Με μια λιτή δήλωση έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ η Λιζ Τρας τόνισε ότι ενημέρωσε τον Βασιλιά Κάρολο ότι παραιτείται από πρωθυπουργός της Βρετανίας.

"I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party"



