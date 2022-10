Σάλος με παρουσιαστή του channel 4: Έβρισε on air υπουργό της Τρας - Ξέσπασε σε γέλια λέγοντας: «Τι μαλ...ς!».

Το πολιτικό μελόδραμα που κορυφώθηκε με την παραίτηση της Λιζ Τρας δοκιμάζει τα νεύρα πολλών... συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων όπως του κεντρικού παρουσιαστή ειδήσεων του Channel 4 που απομακρύνθηκε για μια εβδομάδα από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο καθώς ηχογραφήθηκε να προσβάλλει έναν υπουργό.

Οι πολιτικοί συντάκτες έχουν ζήσει πολλές έντονες βραδιές συγκινήσεων μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και η χθεσινή ημέρα ήταν ακόμη μία που σημαδεύτηκε από μια σειρά ανατροπών, μέχρι την παραίτηση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας σήμερα μεσημέρι.

Η αναστάτωση κλιμακώθηκε χθες στο τέλος της ημέρας.

Ενώ η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν είχε μόλις υποβάλλει την παραίτησή της, η βραδιά μετατράπηκε σε μάχη επιβίωσης στο Κοινοβούλιο γύρω από μια ψηφοφορία για την αμφιλεγόμενη μέθοδο υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου

Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής αναστάτωσης, ο παρουσιαστής Κρίσχαν Γκούρου Μέρθι πήρε συνέντευξη από τον υπουργό Εξωτερικών για τη Βόρεια Ιρλανδία, Στιβ Μπέικερ. Με τη λήξη της συνέντευξης, ο παρουσιαστής, νομίζοντας ότι βρίσκεται εκτός αέρα, ξέσπαγε σε γέλια λέγοντας: «Τι μαλ...ς!».

Αμέσως προκλήθηκε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κρίσχαν Γκούρου -Μέρθι ζήτησε γρήγορα συγγνώμη από τον Μπέικερ.

«Έπειτα από μια έντονη συνέντευξη με τον βουλευτή Στιβ Μπέικερ, χρησιμοποίησα μια πολύ προσβλητική λέξη σε μια στιγμή απροσεξίας εκτός αέρα», προσπάθησε να εξηγήσει ο ίδιος στο Twitter. «Ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι η έξοδος του παρουσιαστή παραβίασε τον «αυστηρό» κώδικα συμπεριφοράς του και τον απομάκρυνε από τον τηλεοπτικό αέρα για μια εβδομάδα.

After a robust interview with Steve Baker MP I used a very offensive word in an unguarded moment off air. While it was not broadcast that word in any context is beneath the standards I set myself and I apologise unreservedly. I have reached out to Steve Baker to say sorry