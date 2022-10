Νίκος Δένδιας: «Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων»

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Βερολίνο, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Σύνοδος αυτή φιλοξενείται φέτος από τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας.

Κατά την άφιξη στο Βερολίνο δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να μετέχω εδώ στο Βερολίνο, εκ μέρους της Ελλάδας, στη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Όπως είναι γνωστό, ιστορικά, η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και παίζει πάντοτε έναν ιδιαίτερα ενεργητικό ρόλο, ώστε αυτή η προοπτική να εκπληρωθεί. Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στα Βαλκάνια.

Από εκεί και πέρα, θα έχω μία διμερή συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Annalena Baerbock, θα την ενημερώσω για την επίσκεψή μου προχθές στην Ουκρανία, για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θα θίξουμε και τα διάφορα διμερή ζητήματα».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Υπουργέ, θα δείτε την κα. Baerbock, τι περιμένετε σε σχέση με τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας; Τι περιμένετε από τη στάση της Γερμανίας;

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Νομίζω ότι η κα. Baerbock, κατά την παρουσία της και στην Αθήνα, αλλά οφείλω να πω και στην Άγκυρα, τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια και με μια στέρεη ευρωπαϊκή θέση, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Όμως, είναι απαραίτητο να έχει μια διαρκή ενημέρωση, όπως και όλοι οι άλλοι Υπουργοί της ΕΕ, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας και πώς εξελίσσεται η κατάσταση».

Συνάντηση με τους ΥΠΕΞ Σερβίας & Β. Μακεδονίας στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ της Διαδικασίας Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια - Ι met with FMs from #Serbia N.Selaković & #NorthMacedonia @Bujar_O on the margins of today’s #BerlinProcess FMs Meeting on #WesternBalkans. pic.twitter.com/MWomiRHMWL