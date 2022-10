Ουκρανία: Κυρώσεις σε 2.500 «ανθρώπους του Πούτιν» ανάμεσά τους και ο Ιβάν Σαββίδης

Κλείσιμο σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση επενδύσεων περιλαμβάνονται μεταξύ των αυστηρών οικονομικών, κυρίως, κυρώσεων που επιβάλλει η Ουκρανία σε 2.500 Ρώσους επιχειρηματίες και τραπεζίτες τους οποίους θεωρεί ανθρώπους του Πούτιν.

Στη λίστα βρίσκεται και ο γνωστός για την επιχειρηματική δραστηριότητα του στην Ελλάδα Ιβάν Σαββίδης, οι σχέσεις του οποίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν απασχολήσει πολλάκις τον διεθνή Τύπο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ αίσθηση είχε προκαλέσει η στάση του ηγέτη των φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονμπάς, που είχε ευχαριστήσει προσωπικά τον Σαββίδη για δωρεά οχημάτων και γεννητριών.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για απόφαση του προέδρου Ζελένσκι με την οποία εφαρμόζεται η εισήγηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας για κυρώσεις κατά του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου.



Η είδηση αναμεταδόθηκε και από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης τα οποία συμπληρώνουν ότι η απόφαση για κυρώσεις αφορά σε 2.507 φυσικά πρόσωπα και 1.374 νομικά πρόσωπα.

Ukrainian President Vladimir Zelensky signed a decree to sanction more than two thousand Russian individuals and companies. #ukraine #Russia https://t.co/PPa9s4MFs5