Πεσκόφ: H αλήθεια για τις διαρροές στους αγωγούς αερίου Nord Stream θα εκπλήξεi την Ευρώπη

Γεμάτη υπαινιγμούς η δήλωση του Ντμίτρι Πεσκόφ για τους αγωγούς Nord Stream, καθώς υποστήριξε πως η αλήθεια για τις εκρήξεις που προκάλεσαν σημαντικές διαρροές στο δίκτυο μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εκπλήξει αρκετούς Ευρωπαίους.

Η Ρωσία έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί στη διεθνή έρευνα για τις εκρήξεις που προκάλεσαν ζημιές στους αγωγούς που μετέφεραν φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις διαρροές στις 12 Οκτωβρίου ως πράξη «διεθνούς τρομοκρατίας» προς όφελος των ΗΠΑ, της Πολωνίας και της Ουκρανίας. Η ρωσική διπλωματία κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποκαλύψει αν η χώρα του ευθύνεται για αυτές τις εκρήξεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανήλθε στο ίδιο θέμα. Δήλωσε ότι η Μόσχα εργάζεται «εντατικά» για να συμπεριληφθεί στην έρευνα.

«Γίνονται εργασίες μέσω διπλωματικών διαύλων», είπε σε δημοσιογράφους ο Ρώσος αξιωματούχος. «Αλλά μέχρι στιγμής, συναντούν έναν τοίχο απροθυμίας για να ριχτεί από κοινού φως στην αλήθεια, κάτι που σίγουρα θα εκπλήξει περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες αν δημοσιοποιηθεί», όπως είπε. Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Σουηδοί, ούτε οι Δανοί μοιράζονται πληροφορίες μαζί μας», είπε ο Πεσκόφ.

#Swedish journalists of the newspaper "Expressen" published pictures of the damaged #NordStream pipeline.#German investigators have not yet been able to identify those involved in the gas pipeline accident, but they suggest that #Russia may be behind the sabotage. pic.twitter.com/4YXMHDR7yD