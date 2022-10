Κίνα - Συνέδριο ΚΚ: Παρά του θέληση του «άρπαξαν» τον πρώην πρόεδρο Χου Τζιντάο υπάλληλοι ασφαλείας - Κανείς από τους συνέδρους δεν αντέδρασε

Μια παράξενη σκηνή εκτυλίχθηκε σήμερα στην προσεκτικά «σκηνοθετημένη» τελετή λήξης του 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.

Ο πρώην πρόεδρος Χου Τζιντάο οδηγήθηκε συνοδευόμενος στην έξοδο, εμφανώς παρά τη θέλησή του, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.



The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU