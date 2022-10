Σιβηρία: Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi συνετρίβη σε σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ (Βίντεο)

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα, σε ένα διώροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο Ιγκόρ Κόμπζεφ ανέφερε ότι το αεροσκάφος, ένα Su-30, έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Nexta, που επικαλειται Ρώσους αξιωματούχους, και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί.

The Investigative Committee opened a criminal case over the crash of a military plane in the #Irkutsk region under the article "Violation of safety rules and operation of air transport". pic.twitter.com/AnpocO5ARI