Ουκρανία - Πόλεμος νεύρων και από τις δύο πλευρές: Για «βρόμικη βόμβα» μιλάει το Κρεμλίνο - «Πυρηνικός εκβιασμός» αναφέρει το Κίεβο

Ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές στη Ρωσία που κατηγορούν την Ουκρανία πως έχει σχεδόν ολοκληρώσει την κατασκευή μιας «βρόμικης βόμβας». Μετά τις κατηγορίες που εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού ο οποίος σε συνομιλίες του με ομολόγους του ΝΑΤΟ ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου σχεδιάζουν να αναπτύξουν μια «βρόμικη βόμβα» σειρά πήρε ο Ρώσος Αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δύο οργανώσεις στην Ουκρανία έχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τη δημιουργία μιας λεγόμενης «βρόμικης βόμβας» επισήμανε. Αυτή η εργασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι σχεδιάζει εκείνο να επιτεθεί με το συγκεκριμένο όπλο κατά της χώρας του. «Ο κόσμος δε θα "καταπιεί" τα ψέματα της Ρωσίας» ανέφερε χαρακτηριστικά καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, εντείνεται η ανησυχία από τη Δύση ότι η Μόσχα θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη δική της «βρόμικη βόμβα», ρίχνοντας όμως την ευθύνη στο Κίεβο.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «πυρηνικό εκβιασμό» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και ότι χρησιμοποιεί «πυρομαχικά φωσφόρου» και «απαγορευμένες νάρκες κατά προσωπικού και πολιτικών υποδομών».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε από τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι να στείλει ειδικούς στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας για να διαψεύσει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μια «βρομικη βόμβα».

Ο επικεφαλής της πυρηνικής εποπτείας του ΟΗΕ «συμφώνησε» να «στείλει επειγόντως εμπειρογνώμονες σε ειρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία», είπε ο Κουλέμπα.

In my call with @RafaelMGrossi I officially invited IAEA to urgently send experts to peaceful facilities in Ukraine which Russia deceitfully claims to be developing a dirty bomb. He agreed. Unlike Russia, Ukraine has always been and remains transparent. We have nothing to hide.