Μιανμάρ: Τουλάχιστον 30 νεκροί από αεροπορικό βομβαρδισμό σε συναυλία

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια συναυλίας που πραγματοποιήθηκε από μια εθνική μειονοτική οργάνωση που βρίσκεται σε σύγκρουση με τον στρατό της χούντας, ανέφεραν σήμερα Δευτέρα οργανώσεις της αντιπολίτευσης, κάτοικοι και μέσα ενημέρωσης.

Η αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε αργά χθες Κυριακή στο βόρειο κρατίδιο Κασίν, μια επίθεση που ο στρατός δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει, σκότωσε πολίτες, προβεβλημένους ντόπιους τραγουδιστές και αξιωματικούς του Στρατού για την Ανεξαρτησία της Κασίν (KIA), ανέφεραν μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μάρτυρες που είπαν ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από τρία μαχητικά.

Εκπρόσωπος της χούντας δεν ήταν άμεσα προσβάσιμος για να σχολιάσει και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τις λεπτομέρειες των αναφορών, σύμφωνα με τις οποίες η επιδρομή σημειώθηκε στην περιοχή α Ναγκ Παρ της κωμόπολης Χπάκαντ.

WATCH: #BNNMyanmar Reports.



Some prominent singers/artists said to have been killed and injured in Myanmar military air attacks aimed at #Hpakant, Kachin. The incident happened on 23/10/2022, around 8:30pm.#Myanmar #war #coup pic.twitter.com/YTIJmzePZL — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 24, 2022

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στη βία από τότε που ο στρατός ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση στις αρχές του περασμένου έτους. Κινήματα της αντιπολίτευσης, ορισμένα από αυτά ένοπλα, ξεπήδησαν έκτοτε σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία ο στρατός αντιμετωπίζει με θανατηφόρα δύναμη. Ο εκπρόσωπος της KIA, Νάου Μπου είπε ότι η επίθεση είχε στόχο τους εορτασμούς για την 62η επέτειο από τη σύσταση της πολιτικής πτέρυγας του στρατού της Κασίν, του Οργανισμού για την Ανεξαρτησία της Κασίν (KIO).

The horrific footage of the image in which three young children are helplessly crying over the body of their beloved father, who was killed by the shelling of the junta army, is going viral in Myanmar. #Myanmar #military#WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/ZHwKiASgNn — Khaing Wah Soe (@KhaingWahSoe2) October 24, 2022

«Η αεροπορική επιδρομή ήταν σκόπιμη. Η KIA/KIO καταδικάζουν σθεναρά το γεγονός. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα μοχθηρή πράξη που μπορεί επίσης να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία, προσθέτοντας ότι η οργάνωσή του δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τον αριθμό των νεκρών.

Μετά το πραξικόπημα, η ανοιχτή σύγκρουση ξεκίνησε ξανά μεταξύ του στρατού της Μιανμάρ και του άσπονδου αντιπάλου της, της KIA, η οποία αγωνίζεται για μεγαλύτερη αυτονομία του λαού της Κασίν εδώ και έξι δεκαετίες και έχει εκφράσει την υποστήριξή της στην αντίσταση κατά της χούντας.

Η σκιώδης Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (NUG), μια συμμαχία από οργανώσεις κατά του στρατού εξέφρασε την οδύνη της για την απώλεια ζωών και έκανε έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη και στη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν και να σταματήσουν επειγόντως τις φρικαλεότητες.