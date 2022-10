Φωτιά σε σχολείο τυφλών στην Ουγκάντα: Κάηκαν ζωντανοί 11 μαθητές (βίντεο)

Τουλάχιστον 11 μαθητές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα σχολείο τυφλών στην κεντρική Ουγκάντα, ανέφερε σήμερα η αστυνομία.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Σχολείο Τυφλών Σαλάμα στο χωριό Λούγκα, περίπου 45 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Καμπάλα, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουγκάντας.

«Η αιτία της πυρκαγιάς είναι ακόμη άγνωστη, αλλά προς το παρόν έχουν επιβεβαιωθεί έντεκα θάνατοι (...) και έξι άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο Χερόνα στην Κισόγκα», σημείωσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι παιδιά. Συλλυπούμεθα τους γονείς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Εσωτερικών, στρατηγός Καχίντα Οταφιέρ.

«Θα διερευνήσουμε τα αίτια της πυρκαγιάς και αν υπάρξουν ένοχοι θα συλληφθούν», είπε.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο της Ουγκάντα NTV δείχνουν ομάδες της εγκληματολογικής υπηρεσίας να ερευνούν την περίμετρο ασφαλείας γύρω από τον κοιτώνα, ένα μικρό λευκό κτίριο με μαυρισμένα από τον καπνό παράθυρα και πόρτες και με την στέγη από λαμαρίνα κατεστραμμένη.

Salama School for the Blind was founded in 1999 by a blind educator who wanted to provide quality education for the blind.#NBSUpdates pic.twitter.com/D5rLGBEWnj