Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια (Βίντεο)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά στο Σαν Χοσέ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Earthquake warning was on point so I could tape my own at-home #earthquake detector, the faithful Ikea lamp!#California #sanfrancisco pic.twitter.com/MDLuvwzlVP — Abhay Kashyap (@hayabhay) October 25, 2022