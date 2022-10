Προειδοποίηση Μπάιντεν στη Ρωσία: «Απίστευτα σοβαρό λάθος» ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση στην Ουκρανία

Ένα «απίστευτα σοβαρό λάθος» χαρακτήρισε ο Τζο Μπάιντεν ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το εάν πιστεύει ότι η Ρωσία ετοιμάζει μία «βρόμικη» βομβιστική επίθεση την οποία, στη συνέχεια, θα «χρέωνε» στην Ουκρανία, απάντησε ότι «η Ρωσία θα έκανε ένα απίστευτα σοβαρό λάθος εάν χρησιμοποιούσε ένα τακτικό πυρηνικό όπλο. Δεν εγγυώμαι ακόμη ότι πρόκειται για προβοκάτσια. Δε γνωρίζουμε».

#BREAKING Biden warns Russia any nuclear attack would be ‘incredibly serious mistake’ pic.twitter.com/DfCg9gqadj