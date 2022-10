Στις 15 Νοεμβρίου το νέο βιβλίο της Μισέλ Ομπάμα

Στα παρασκήνια της φωτογράφισης για το εξώφυλλο του νέου της βιβλίο «The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times» έβαλε το κοινό η Μισέλ Ομπάμα (Michelle Obama).



Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια, το οποίο παραχώρησε στο περιοδικό People, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ μοιράζεται αυτό που την ενέπνευσε να γράψει το νέο της βιβλίο.



«Άκουγα ιστορίες ανθρώπων και, ξέρετε, σκέφτομαι μερικά από τα μαθήματα που έχω μάθει στη ζωή και μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για να τα κρατήσω όλα μαζί», λέει η Ομπάμα στο πλατό της φωτογράφισης. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω να τα έβαζα όλα σε ένα βιβλίο και να τα μοιραστώ με όλους».



Το τελευταίο βιβλίο της Ομπάμα, που έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του μπεστ σέλερ απομνημονευμάτων της «Becoming», στοχεύει να ενώσει τους αναγνώστες που μαζί μπορούν να οικοδομήσουν μονοπάτια προς την πρόοδο ακόμη και σε δύσκολες στιγμές.



«Έμαθα ότι είναι εντάξει να αναγνωρίζω ότι η αυτοεκτίμηση είναι τυλιγμένη σε ευπάθεια και ότι αυτό που μοιραζόμαστε ως άνθρωποι σε αυτή τη γη είναι η παρόρμηση να αγωνιζόμαστε για κάτι», έγραψε σε μια δήλωση που παρουσιάζει την νέο έργο της τον περασμένο Ιούλιο.



Το «The Light We Carry», που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House, κάνει το ντεμπούτο του στις 15 Νοεμβρίου και είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελία.