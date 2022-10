Ιράν: Συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις - Τελεσίγραφο στους διαδηλωτές από τους «Φρουρούς της Επανάστασης»

Στο Ιράν συνεχίζονται και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση οι διαδηλώσεις, αλλά και η βίαιη καταστολή από τις αρχές, έξι εβδομάδες μετά το ξέσπασμά τους για το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί με τον διοικητή των ισχυρών Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί τους διαδηλωτές ότι σήμερα θα είναι η τελευταία ημέρα που θα κατέβουν στους δρόμους.

Ένα μεγάλο πλήθος συνόδευσε το Σάββατο 29/10 στην τελευταία τους κατοικία τα θύματα της επίθεσης εναντίον του σιιτικού μαυσωλείου της πόλης Σιράζ, φωνάζοντας συνθήματα κατά των «ταραχών» – όπως αποκαλούν οι ιρανικές αρχές τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, πριν από έξι εβδομάδες, στην Τεχεράνη.

Η ιρανική κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για ταραξίες και μάλιστα ρίχνει στους διαδηλωτές το φταίξιμο για την επίθεση στο τέμενος που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, παρόλο που η ISIS έχει αναλάβει την ευθύνη. Οργή κατά των διαδηλωτών εξέφρασαν και οι συγγενείς των θυμάτων. Το μαυσωλείο του Σαχ Σεράγ είναι το κυριότερο σιιτικό ιερό στο νότιο Ιράν.

Η Νάντα Μπασίρ, δημοσιογράφος του CNN, δήλωσε: «Βλέπουμε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα καθημερινά εδώ και έξι εβδομάδες. Οι διαδηλωτές φωνάζουν “Θάνατος στον Χαμενεϊ”, «Θάνατος στο καθεστώς», ζητώντας αλλαγή».

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση στη Σιράζ συνδέεται με τις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών επειδή δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα. Σήμερα το πρωί, κάτοικοι της Σιράζ παρέστησαν στις κηδείες των θυμάτων φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Βρετανίας που, όπως έλεγαν «βρίσκονται πίσω από τις ταραχές».

«Θάνατος στην Αμερική, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο» και «Ο επαναστάτης λαός αγρυπνά και μισεί τον ταραχοποιό» ήταν τα συνθήματα που ακούγονταν, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε απευθείας η κρατική τηλεόραση.

Το πλήθος ακολουθούσε ένα όχημα που μετέφερε τα φέρετρα, σκεπασμένα με την ιρανική σημαία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, κάλεσε «τον μικρό αριθμό των νέων που παραπλανήθηκαν» από τον εχθρό να βάλει τέλος «στις ταραχές».

«Σήμερα είναι το τέλος των ταραχών, μην ξανακατεβείτε στους δρόμους», είπε.

Ο Σαλαμί κατηγόρησε επίσης τη σαουδαραβική ηγεσία ότι υποδαύλισε «τις ταραχές». «Λέμε στους Αλ Σαούντ (τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας) και στα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν να προσέχουν. Εσείς που προκαλείτε τους ανθρώπους και φυτεύετε τον σπόρο της στάσης δείχνοντας εικόνες, σκεφθείτε λίγο τι θα μπορούσε να σας συμβεί», προειδοποίησε.

Ο Σαλαμί κάλεσε τους φοιτητές «να μην γίνουν πιόνια του εχθρού» επειδή «κανείς δεν θα επιτραπεί να προκαλέσει ταραχές στο Ιράν».

Τις τελευταίες εβδομάδες φοιτητές πολλών πανεπιστημίων, κυρίως στην Τεχεράνη αλλά και σε άλλες πόλεις, διαδηλώνουν φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στοχοθέτησαν ένα νοσοκομείο και μια φοιτητική εστία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν το Σάββατο 29/10 ακτιβιστές, καθώς το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν μπαίνει στην έβδομη εβδομάδα του.

Η Ισλαμική Δημοκρατία συγκλονίζεται από ένα κύμα διαμαρτυριών από τις 16 Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της. Στο αρχικό σύνθημα «γυναίκες, ζωή, ελευθερία» προστέθηκαν στη συνέχεια σλόγκαν που στρέφονται ευθέως εναντίον της ηγεσίας του Ιράν.

Islamic Republic thugs attacking Sanandaj Med Uni on Oct 29, 2022, with tear gas,...

In Ahvaz, clashes between students & oppressive forces reported.

In Mashhad, Marivan, Karaj,... Uni students shout their despise for the regime, sing the "For..." song,...#مهسا_امینی#IranTruth pic.twitter.com/ArucYGWPB4