Ρωσία: Παραπέμπει στον ΟΗΕ τις επιθέσεις στη Κριμαία και τις εκρήξεις στους αγωγούς - Αποχωρεί και από τη συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον κόλπο της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, αλλά και το θέμα των εκρήξεων από τις οποίες προκλήθηκαν ζημίες στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο.

«Η ρωσική πλευρά σκοπεύει να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, μέσω κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθησαν εναντίον της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, με την εμπλοκή της Βρετανίας» ανέφερε στο Telegram η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι απώθησε μια «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στην Κριμαία, την οποία απέδωσε στην Ουκρανία και τη Βρετανία.

Η Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, χρησιμοποιείται ως βάση για τον ρωσικό στόλο αλλά και για την επιμελητειακή υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τους τελευταίους μήνες έχουν στοχοθετηθεί κατ’ επανάληψη στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις στη χερσόνησο αυτήν.

Οι φιλορωσικές αρχές της χερσονήσου ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία του ρωσικού στόλου στον κόλπο της Σεβαστούπολης απώθησαν την επίθεση και ότι όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν.

«Καμία εγκατάσταση στην πόλη (σ.σ. τη Σεβαστούπολη) δεν επλήγη. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο» δήλωσε ο φιλορώσος κυβερνήτης της πόλης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι προκλήθηκαν «μικρές ζημιές» στο ναρκαλιευτικό Ivan Goloubets και σε ένα προστατευτικό φράγμα του κόλπου.

«Η προετοιμασία αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας και η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού του 73ου ουκρανικού Κέντρου Ειδικών Ναυτικών Επιχειρήσεων έγιναν από Βρετανούς ειδικούς που εδρεύουν στο Οτσάκοφ, στην περιοχή του Μικολάιφ της Ουκρανίας» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Ο Ραζβοζάγεφ έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τηλεχειριζόμενων οχημάτων επιφανείας στα νερά του κόλπου της Σεβαστούπολης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, στην επίθεση ενεπλάκησαν «εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά θαλάσσια». Στοχοθετήθηκαν πλοία που συμμετείχαν στην ασφάλεια των νηοπομπών με τις οποίες εξάγονται τα ουκρανικά σιτηρά, με βάση της συμφωνία που επιτεύχθηκε το καλοκαίρι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και τη μεσολάβηση της Τουρκίας.

Οι επιθέσεις στην Κριμαία έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, όσο οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο μέτωπο, προς την πόλη της Χερσώνας, την οποία οι Ρώσοι προσπαθούν να μετατρέψουν σε φρούριο, εν αναμονή της αναπόφευκτης επίθεσης. Την Πέμπτη, ο Ραζβοζάγεφ ανακοίνωσε ότι ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της Μπαλακλάβα στοχοθετήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημίες ή θύματα.

Τον Αύγουστο σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο γενικό επιτελείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας – στη μία τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης σε ένα αεροδρόμιο και μια στρατιωτική βάση, επιθέσεις για τις οποίες η Ουκρανία ανέλαβε τελικά την ευθύνη, πολλές εβδομάδες αργότερα.

Στις αρχές Οκτωβρίου η γέφυρα του Κερτς, μια υποδομή-κλειδί για την Κριμαία, αφού τη συνδέει με τη Ρωσία, υπέστη σημαντικές ζημιές όταν εξερράγη ένα παγιδευμένο φορτηγό.

Η Μόσχα κατηγόρησε επίσης τη Βρετανία, ένα κορυφαίο μέλος του ΝΑΤΟ, για δολιοφθορά σε ρωσικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό «συμμετείχε στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαλτική Θάλασσα στις 26 Σεπτεμβρίου φέτος, ανατινάζοντας τους αγωγούς αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2».

Η Βρετανία από την πλευρά της απάντησε ότι πρόκειται για «ψευδείς ισχυρισμούς σε επική κλίμακα» και ότι στόχος της Ρωσίας είναι «αποσπάσει την προσοχή από τον καταστροφικό χειρισμό της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία

«Αυτή η τελευταία επινοημένη ιστορία λέει περισσότερα για τις διαφωνίες εντός της ρωσικής κυβέρνησης παρά για τη Δύση», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε ανάρτηση στο Twitter.

