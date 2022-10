Ουκρανία: Σε νέα φάση ο πόλεμος – Το Κίεβο χτύπησε στην «καρδιά» του ρωσικού στόλου - Προσφεύγει στον ΟΗΕ η Ρωσία - Βολές και στην Βρετανία

Η επίθεση των Ουκρανών στο ρωσικό ναύσταθμο της Σεβαστούπολης έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου με drones, καθώς και με κατευθυνόμενα υποβρύχια σκάφη.

Ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι χτύπησαν τη φρεγάτα «Ναύαρχος Μακάροφ» και έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση. Η φρεγάτα είχε αναλάβει ρόλο ναυαρχίδας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας μετά από τη βύθιση του καταδρομικού Μόσχα τον περασμένο Απρίλιο.

Οι Ρώσοι διαψεύδουν, λένε ότι απέκρουσαν την επίθεση και κατέστρεψαν τα ουκρανικά σκάφη, ενώ αναφέρουν ότι υπέστη ελαφρές ζημιές μόνο ένα ναρκαλιευτικό. Παράλληλα, η Μόσχα κατηγόρησε τη Βρετανία ότι είχε ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση εναντίον της μεγαλύτερης ναυτικής βάσης τους στην Κριμαία.

Cotton in temporarily occupied Sevastopol. According to various sources, the explosions damaged several ships of the Russian Black Sea Fleet. They say that among them is the frigate "Admiral Makarov", which became the flagship after the loss of the "Moscow" by the Russians. pic.twitter.com/UqYSCAqD9c