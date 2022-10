Ρωσία: Κατηγορεί και τον Καναδά για τις επιθέσεις στον ρωσικό στόλο - «Κινήθηκαν στους διαδρόμους ασφαλείας των σιτηρών»

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι τα τηλεχειριζόμενα, μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας που επιτέθηκαν στον στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποίησαν τον «ασφαλή διάδρομο» που προορίζεται για τη μεταφορά των σιτηρών αλλά και ότι το ένα από αυτά ενδέχεται να εκτοξεύτηκε από «πολιτικό πλοίο».

«Τα θαλάσσια μη επανδρωμένα κινούνταν στη ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου των σιτηρών», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι ανακτήθηκαν τα συντρίμμια τους.

Ορισμένα από αυτά είχαν συσκευές πλοήγησης καναδικής κατασκευής και ένα ενδέχεται να εκτοξεύτηκε «από ένα από τα πολιτικά πλοία που έχει ναυλώσει το Κίεβο ή οι Δυτικοί αφέντες του για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας».

Cotton in temporarily occupied Sevastopol. According to various sources, the explosions damaged several ships of the Russian Black Sea Fleet. They say that among them is the frigate "Admiral Makarov", which became the flagship after the loss of the "Moscow" by the Russians. pic.twitter.com/UqYSCAqD9c